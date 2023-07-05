США сыграют с Канадой, Мексика – с Коста-Рикой и другие пары 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
Стали известны пары 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.
Сборная США встретится с Канадой, Мексика – с Коста-Рикой, Ямайка сыграет с Гватемалой, а Панама – с Катаром.
Стали известны пары 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.
Сборная США встретится с Канадой, Мексика – с Коста-Рикой, Ямайка сыграет с Гватемалой, а Панама – с Катаром.
потому что не давно США выиграл лиги нацию
сейчас и млс продолжается без пауз на игры сборной и игроки делегированы из клубов млс)