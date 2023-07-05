США сыграют с Канадой, Мексика – с Коста-Рикой и другие пары 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

Теги сборная США по футболу Сборная Мексики по футболу сборная Гватемалы Сборная Коста-Рики по футболу сборная Канады по футболу Сборная Катара по футболу Сборная Панамы по футболу сборная Ямайки по футболу Кубок КОНКАКАФ Футбол

Стали известны пары 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.

Сборная США встретится с Канадой, Мексика – с Коста-Рикой, Ямайка сыграет с Гватемалой, а Панама – с Катаром.

Таблицы Кубка КОНКАКАФ

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
в этом кубке сейчас играют только игроки из чемпионатов северно Америки?!
потому что не давно США выиграл лиги нацию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
у США столько игроков, что хватило на 3 сборные

сейчас и млс продолжается без пауз на игры сборной и игроки делегированы из клубов млс)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий