Гера о Собослаи в «Ливерпуле»: «Он стоил дороже чемпиона мира Мак Аллистера – это говорит о его уровне. Доминик может укрепить репутацию венгерского футбола»

Золтан Гера считает что Доминик Собослаи добьется успеха в «Ливерпуле».

Напомним, Собослаи перешел из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 миллионов евро.

«Я не следил за тем, какие клубы интересовались Собослаи, потому что предпочитаю факты, а не слухи. Но когда о его переходе в «Ливерпуль» объявили официально, испытал почти эйфорию. Венгерские футболисты и раньше играли за крупные клубы, у « » тоже был венгерский игрок, но они ни за кого не платили столько денег – и это о многом говорит. «Ливерпуль» – большой клуб с великими традициями, но я не боялся за Доминика, потому что он, несмотря на свою молодость, много лет тренировался в топ-футболе, играл ключевую роль в своих клубах, и его характер также показывает, что он готов к этому вызову.

Я хочу, чтобы он как можно быстрее адаптировался к темпу и укрепил репутацию венгерского футбола. Когда я переходил в АПЛ в 2004 году, в лиге было несколько венгерских игроков, но сейчас Доминик представляет страну в одиночку, но в то же время он может помочь привлечь больше внимания к венгерским футболистам.

Доминик много лет играл за границей, но, очевидно, хотел играть в Англии, и скоро он почувствует, насколько это особенная лига, насколько увлечены местные болельщики, как прекрасна атмосфера – уверен, он будет наслаждаться каждым моментом.

Атмосфера на «Энфилде» совершенно особенная, играть там всегда приятно, но играть в клубе, цель которого – побеждать в каждом матче, – это также и вызов. « » или «Фулхэм» были не такими. Для трансфера был важен не паспорт, а его уровень. То, что за него заплатили гораздо больше, чем за чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера, многое говорит о его таланте.

Сколько времени потребуется, чтобы адаптироваться к темпу чемпионата Англии? Кому-то требуется для этого меньше времени, кому-то больше, но Доминик – умный игрок, он легко поймет, что ему, возможно, понадобится изменить. В Премьер-лиге большие матчи проходят каждую неделю – лига больше не состоит из четырех команд, как раньше, и финишировать в зоне Лиги чемпионов, – нелегкая задача. Я болею за Доминика, хочу, чтобы он проводил много времени на поле и доставлял много радости болельщикам – как английским, так и венгерским», – сказал бывший игрок сборной Венгрии, выступавший за « » и «Вест Бромвич».