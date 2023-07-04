Гера о Собослаи в «Ливерпуле»: «Он стоил дороже чемпиона мира Мак Аллистера – это говорит о его уровне. Доминик может укрепить репутацию венгерского футбола»

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия сборная Венгрии по футболу Вест Бромвич Золтан Гера Доминик Собослаи Футбол

Золтан Гера считает что Доминик Собослаи добьется успеха в «Ливерпуле».

Напомним, Собослаи перешел из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 миллионов евро.

«Я не следил за тем, какие клубы интересовались Собослаи, потому что предпочитаю факты, а не слухи. Но когда о его переходе в «Ливерпуль» объявили официально, испытал почти эйфорию. Венгерские футболисты и раньше играли за крупные клубы, у «Ливерпуля» тоже был венгерский игрок, но они ни за кого не платили столько денег – и это о многом говорит. «Ливерпуль» – большой клуб с великими традициями, но я не боялся за Доминика, потому что он, несмотря на свою молодость, много лет тренировался в топ-футболе, играл ключевую роль в своих клубах, и его характер также показывает, что он готов к этому вызову.

Я хочу, чтобы он как можно быстрее адаптировался к темпу АПЛ и укрепил репутацию венгерского футбола. Когда я переходил в АПЛ в 2004 году, в лиге было несколько венгерских игроков, но сейчас Доминик представляет страну в одиночку, но в то же время он может помочь привлечь больше внимания к венгерским футболистам.

Доминик много лет играл за границей, но, очевидно, хотел играть в Англии, и скоро он почувствует, насколько это особенная лига, насколько увлечены местные болельщики, как прекрасна атмосфера – уверен, он будет наслаждаться каждым моментом.

Атмосфера на «Энфилде» совершенно особенная, играть там всегда приятно, но играть в клубе, цель которого – побеждать в каждом матче, – это также и вызов. «Вест Бромвич» или «Фулхэм» были не такими. Для трансфера Собослаи был важен не паспорт, а его уровень. То, что за него заплатили гораздо больше, чем за чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера, многое говорит о его таланте.

Сколько времени потребуется, чтобы адаптироваться к темпу чемпионата Англии? Кому-то требуется для этого меньше времени, кому-то больше, но Доминик – умный игрок, он легко поймет, что ему, возможно, понадобится изменить. В Премьер-лиге большие матчи проходят каждую неделю – лига больше не состоит из четырех команд, как раньше, и финишировать в зоне Лиги чемпионов, – нелегкая задача. Я болею за Доминика, хочу, чтобы он проводил много времени на поле и доставлял много радости болельщикам – как английским, так и венгерским», – сказал бывший игрок сборной Венгрии, выступавший за «Фулхэм» и «Вест Бромвич».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
То что за него заплатили больше говорит только о том что немцы более ушлые и продуманные, чем менеджмент Брайтона, не более
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Адилов
у Мака контракт с брайтоном скоро заканчивается, поэтому он так дешево и достался красным. у Собослаи контракт с Лейпцигом еще 2 года действовал бы
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
он стоил дороже просто по тому что у обоих были отступные в контракте , и Ливерпуль в обоих случаях выплатил то что прописано .
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Мне кажется, он будет как Де Брюйне для Ливерпуля, а может даже лучше
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Сейчас цена мало о чём говорит.

Два игрока примерно одного уровня и позиции могут стоить вообще по разному — один 5, а второй 25.
Первого никто не пиарил, клуб пошел на встречу и не стал заламывать цену и т.д
А второй продукт маркетинга, сам клуб хочет как можно больше на нём навариться и продает в денежный мешок.

Но Собослаи и Макалистер крутые оба, удачи им.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Какой смысл сравнивать игроков по ценникам, если у обоих была клаусула?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Жаль его фамилия не Хивай
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ответ Фарид Харисов
Сейчас цена мало о чём говорит. Два игрока примерно одного уровня и позиции могут стоить вообще по разному — один 5, а второй 25. Первого никто не пиарил, клуб пошел на встречу и не стал заламывать цену и т.д А второй продукт маркетинга, сам клуб хочет как можно больше на нём навариться и продает в денежный мешок. Но Собослаи и Макалистер крутые оба, удачи им.
Собослаи тоже не прям сильно распиаренный, да, он был на слуху еще играя в Зальцбурге, но стоил он 70 млн потому что в контракте была прописана четкая цена выкупа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий