«Ливерпуль» не подпишет Кефрена Тюрама после трансфера Собослаи

Теги Ницца Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Доминик Собослаи Кефрен Тюрам Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» отказался от трансфера Кефрена Тюрама.

Английский клуб не планирует покупать полузащитника «Ниццы» после трансфера Доминика Собослаи, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. При этом трансфер Ромео Лавиа из «Саутгемптона» все еще возможен. 

Отмечается, что отказ «Ливерпуля» от Тюрама не связан со стоимостью трансфера: игрока можно было было бы купить гораздо дешевле 60 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего француза заинтересована «Бавария». 

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11 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ dr. cage
Завтра такая же новость и с Лавиа будет.. Полномочия мерсисайдцев на это трансферное окно, как бы, все..
Да-да-да. Сначала вообще никого не возьмут потом только Мак Калистера по дешёвке. Теперь новый круг
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diger499
Не очень понимаю логику. Совсем же разные игроки. Как раз Тюрам бы идеально подошёл в состав
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Ruslan Shulz
для апл ему пару лет нужно, чтоб окрепнуть физически,а то так и будет отлетать от соперников, как в недавнем матче с украинцами.
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kacnep
Походу, Ницца решила поиграть в аукцион с Ливерпулем, пустив инфу про Баварию, и осталась без денег
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Валерий Рытов
Жаль, интересный игрок. Все-таки редко сыновья звездных футболистов пробиваются.
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OldRedWhite
Кто владеет информацией сколько сейчас действующих Тюрамов в Европе ?
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liv6
нужны еще 2 игрока, продав неликвид наскребут денег
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Безумный Макс
Ответ dr. cage
Завтра такая же новость и с Лавиа будет.. Полномочия мерсисайдцев на это трансферное окно, как бы, все..
ты из будущего?
такую порой чушь пишешь думаешь что смешно а не деле идиотизм
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eftomolgy
Ответ OldRedWhite
Кто владеет информацией сколько сейчас действующих Тюрамов в Европе ?
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