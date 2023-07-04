«Ливерпуль» не подпишет Кефрена Тюрама после трансфера Собослаи
«Ливерпуль» отказался от трансфера Кефрена Тюрама.
Английский клуб не планирует покупать полузащитника «Ниццы» после трансфера Доминика Собослаи, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. При этом трансфер Ромео Лавиа из «Саутгемптона» все еще возможен.
Отмечается, что отказ «Ливерпуля» от Тюрама не связан со стоимостью трансфера: игрока можно было было бы купить гораздо дешевле 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего француза заинтересована «Бавария».
такую порой чушь пишешь думаешь что смешно а не деле идиотизм