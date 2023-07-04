«Ливерпуль» не подпишет Кефрена Тюрама после трансфера Собослаи

«Ливерпуль» отказался от трансфера Кефрена Тюрама.

Английский клуб не планирует покупать полузащитника «Ниццы» после трансфера , сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. При этом трансфер из «Саутгемптона» все еще возможен.

Отмечается, что отказ « » от не связан со стоимостью трансфера: игрока можно было было бы купить гораздо дешевле 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего француза заинтересована «Бавария».