Клопп о трансфере Собослаи за 70 млн евро: «Нужно набраться терпения, он молодой игрок. Хорошо, что болельщики понимают это»

Юрген Клопп оценил трансфер Доминика Собослаи в «Ливерпуль».

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«У нас уже было некоторое представление о как о сопернике из-за пары очень непростых матчей против «Зальцбурга», когда он там играл. Думаю, что все, кто видел эти матчи, поняли, что даже в тот момент он был очень перспективен.

Однако давления нет. Доминик все еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, и это означает, что всем нам нужно набраться терпения и дать ему время, чтобы его талант проявился в нашей команде. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.

Я очень благодарен всем в клубе, кто внес свой вклад в то, чтобы этот трансфер случился. Это подписание для нашего настоящего, а также для нашего будущего», – сказал тренер «Ливерпуля».

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