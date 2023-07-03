Клопп о трансфере Собослаи за 70 млн евро: «Нужно набраться терпения, он молодой игрок. Хорошо, что болельщики понимают это»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп оценил трансфер Доминика Собослаи в «Ливерпуль».

«Красные» подписали полузащитника «Лейпцига» за 70 млн евро.

«У нас уже было некоторое представление о Доминике как о сопернике из-за пары очень непростых матчей против «Зальцбурга», когда он там играл. Думаю, что все, кто видел эти матчи, поняли, что даже в тот момент он был очень перспективен.

Однако давления нет. Доминик все еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, и это означает, что всем нам нужно набраться терпения и дать ему время, чтобы его талант проявился в нашей команде. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.

Я очень благодарен всем в клубе, кто внес свой вклад в то, чтобы этот трансфер случился. Это подписание для нашего настоящего, а также для нашего будущего», – сказал тренер «Ливерпуля».

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6 комментариев

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Пенс
Юрген как обычно покупает игроков за бесценок и делает из них топов. Ждём от него комментариев про траты других клубов-мешков.
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Liquidozz
В частности он намекает, что надо привыкнуть к АПЛ.
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Акира_1
Что-то он рано солому стелит. Ещё ни одного матча же не провел парень или он сразу чувствует старт как у Нуньеса? 🤔
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Kipriot
Ответ Johnny Mnemonik
70 млн это бесценок?)
По моему это был сарказм, надеюсь. Потому что тратят они много, а заработка не вижу. Кто бы посчитал, чтобы или он не мычал или я не кричал
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