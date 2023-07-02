«Динамо» получит 3 млн евро за Моро от «Болоньи» (Николо Скира)

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Болонья Никола Моро деньги Футбол

«Динамо» отбило почти половину суммы, потраченной на Николу Моро.

Сегодня московский клуб объявил о том, что «Болонья» выкупила 50% прав на полузащитника. По информации инсайдера Николо Скиры, итальянская команда заплатила 3 млн евро.

В 2020 году сообщалось, что «Динамо» купило Моро за 7 млн евро.

В Мир РПЛ хавбек провел 58 игр и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Динамо» продало 50% прав на Моро «Болонье». Хавбек остается в Италии

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3 комментария

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Mapk Kpacc
Не 3, а 6 млн вообще-то.
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