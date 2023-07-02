«Динамо» получит 3 млн евро за Моро от «Болоньи» (Николо Скира)

«Динамо» отбило почти половину суммы, потраченной на Николу Моро.

Сегодня московский клуб объявил о том, что « » выкупила 50% прав на полузащитника. По информации инсайдера Николо Скиры, итальянская команда заплатила 3 млн евро.

В 2020 году сообщалось, что «Динамо» купило Моро за 7 млн евро.

В Мир хавбек провел 58 игр и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Динамо» продало 50% прав на Моро «Болонье». Хавбек остается в Италии