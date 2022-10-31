«Динамо» обсудит с «Болоньей» возвращение Моро из аренды зимой
Никола Моро может вернуться в «Динамо» в зимнее трансферное окно.
В клубе планируют обсудить с «Болоньей» вопрос о возвращении полузащитника этой зимой, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хорват перешел в итальянский клуб на правах аренды летом по приглашению главного тренера Синиши Михайловича. Сербский специалист покинул свой пост в начале сентября, его сменил Тиаго Мотта, который не доверяет Моро.
Хавбека не устраивает роль запасного в «Болонье». Он провел всего 3 матча в составе клуба: 2 – в Серии А (в них он суммарно сыграл 64 минуты), еще один – в Кубке Италии.
Сегодня 24-летний футболист не попал в расширенную заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022.
«Динамо» еще не обсуждало с «Болоньей» возможность возвращения Моро. Переговоры должны пройти после завершения первой части сезона.
С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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