«Динамо» обсудит с «Болоньей» возвращение Моро из аренды зимой

может вернуться в в зимнее трансферное окно.

В клубе планируют обсудить с «Болоньей» вопрос о возвращении полузащитника этой зимой, сообщает .

Хорват перешел в итальянский клуб на правах аренды летом по приглашению главного тренера Синиши Михайловича. Сербский специалист покинул свой пост в начале сентября, его сменил Тиаго Мотта, который не доверяет Моро.

Хавбека не устраивает роль запасного в «Болонье». Он провел всего 3 матча в составе клуба: 2 – в Серии А (в них он суммарно сыграл 64 минуты), еще один – в Кубке Италии.

Сегодня 24-летний футболист не попал в расширенную заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022.

«Динамо» еще не обсуждало с «Болоньей» возможность возвращения Моро. Переговоры должны пройти после завершения первой части сезона.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.