Андрей Мостовой о «Зените»: «Ужасно выступили в Кубке России. Постоянно вылетаем от «Арсенала», «Алании», «Динамо» – надо решить этот вопрос»

Андрей Мостовой считает, что «Зенит» должен бороться за все трофеи в сезоне-2023/24.

«В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона только им проиграли и «Ахмату». Думаю, именно ЦСКА будет нашим главным соперником.

В Кубке ужасно в группе выступили. Я три года в команде, и мы постоянно вылетаем то от [тульского] «Арсенала», то от «Алании», то от «Динамо». С этим надо решить вопрос. Единственный трофей, который я не выиграл в России. В этом году, думаю, будет задача выиграть все трофеи», – сказал полузащитник «Зенита» в лектории «Знание» на VK Fest.