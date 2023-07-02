Андрей Мостовой о «Зените»: «Ужасно выступили в Кубке России. Постоянно вылетаем от «Арсенала», «Алании», «Динамо» – надо решить этот вопрос»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Арсенал Тула Алания Владикавказ Андрей Мостовой Р-Спорт Футбол

Андрей Мостовой считает, что «Зенит» должен бороться за все трофеи в сезоне-2023/24.

«В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона только им проиграли и «Ахмату». Думаю, именно ЦСКА будет нашим главным соперником.

В Кубке ужасно в группе выступили. Я три года в команде, и мы постоянно вылетаем то от [тульского] «Арсенала», то от «Алании», то от «Динамо». С этим надо решить вопрос. Единственный трофей, который я не выиграл в России. В этом году, думаю, будет задача выиграть все трофеи», – сказал полузащитник «Зенита» в лектории «Знание» на VK Fest.

2 комментария

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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=iioClIRaQNM&t=1840s
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