Карлес Перес: «Я мечтал оказаться в «Барсе», а меня убрали без причины. Они много говорят о кантере, но все делают наоборот»

Вингер «Барселоны» , выступающий за «Рому» на правах аренды, остался недоволен уходом из каталонского клуба.

– Все так быстро случилось: первая команда «Барсы», играете, забиваете голы, обновляете контракт, и вдруг это. Расскажите свою версию.

– Трудно объяснить, потому что я даже не знаю, что случилось. Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных.

Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, потому что в атаке у него много игроков. Хотя мне сказали это за 10 дней до закрытия окна, то есть новый тренер уже был в команде некоторое время. Но «Барса» – это мое прошлое, а мое настоящее – в «Роме».

Я думал о том, что сказал Кукурелья. В «Барсе» всегда хотят побеждать, но они больше не проявляют терпения в отношении молодежи.

Но я не хочу сильно углубляться в эту тему. В конце концов, я благодарен «Барселоне» за все. Все, что я знаю, я узнал там, и благодаря им я смог оказаться в таком замечательном клубе, как «Рома». Я думаю, что они не очень хорошо повели себя под конец, но я все же благодарен.

– Это неприятно.

– Очень. Я парень, который целиком отдавался «Барсе» с детства. Моей мечтой было добраться до первой команды, и я добился этого, а теперь меня убрали без причины. И это с учетом выступлений, которые я выдавал.

Они много говорят о кантере, но в итоге все делают наоборот. В любом случае, у меня не осталось плохого впечатления от «Барсы», я благодарен, но мне не понравилось [как со мной обошлись]. Вот и все, – сказал Перес.

Марк Кукурелья: «Барселона» не дает шанс воспитанникам, как раньше»