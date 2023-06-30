Жиго о нырках Соболева: «Да, у него с этим проблемы, но он честный парень. Иногда на поле можно попробовать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Самюэль Жиго Александр Соболев Футбол

Самюэль Жиго рассказал, что Александр Соболев не нырял на тренировках «Спартака».

– Большой нападающий. Очень очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым.

Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.

– Он нырял на тренировках?

– Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.

Да, иногда на поле можно попробовать. Но если это фол, значит фол. Если нет, продолжаем, – сказал экс-защитник «Спартака».

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13 комментариев

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T622222
Да, иногда на поле можно попробовать!? Но нет, нет, нет, никогда, нет 😜😜😜
+13
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+9
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RUS-TOMSK
Хорошо бы и судьи тоже бы пробовали - наказывать за симуляции!
+7
-2
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ RUS-TOMSK
Хорошо бы и судьи тоже бы пробовали - наказывать за симуляции!
раньше активнее жёлтые давали теперь вообще игнорят
+5
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Faust Doc
Ответ T622222
Да, иногда на поле можно попробовать!? Но нет, нет, нет, никогда, нет 😜😜😜
В точку. Сейчас через просмотры все откровенные нырки и прочие непотребства видны. Но за весь прошлый чемп насколько я помню пару тройку ЖК показали. Дельфинам надо сразу КК выписывать и потом ещё через ЭСК ещё на пару игр отстранять.
+4
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Marina_Greta
У него не проблемы, у него это в ДНК!
+3
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Гаврила Ардалионович
он честный парень. Иногда на поле можно попробовать... а потом в душе, в раздевалке.
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Виталик Украинский
Вот ленится Санек на тренировке отрабатывать технику нырков, поэтому и на поле неубедительно получается.
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igls54
Дельфины, вообще, по жизни самые честные люди
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Buharoid
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Вова Пупкин
Соболь, положа руку на сердце, футболист ведь неплохой. Ему бы не помешало психику подлечить немного. Порой нет-нет, да и учудит на поле что-то непонятное.
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BaltikaSPb
– Он нырял на тренировках?
===========
А зачем ему нырять на тренировках ?
Все это решается на чаепитиях
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bevooch
Ответ Faust Doc
В точку. Сейчас через просмотры все откровенные нырки и прочие непотребства видны. Но за весь прошлый чемп насколько я помню пару тройку ЖК показали. Дельфинам надо сразу КК выписывать и потом ещё через ЭСК ещё на пару игр отстранять.
Красную и отстранение на пару игр - это слишком слабое наказание ныряльщикам!
Как минимум отрубать руку, как максимум расстрел или депортация в Беларусь - на выбор.
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bedLaM
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Зачем ты рассказываешь тут о своих предпочтениях?
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