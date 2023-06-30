Жиго о нырках Соболева: «Да, у него с этим проблемы, но он честный парень. Иногда на поле можно попробовать»
Самюэль Жиго рассказал, что Александр Соболев не нырял на тренировках «Спартака».
– Большой нападающий. Очень очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым.
Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.
– Он нырял на тренировках?
– Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.
Да, иногда на поле можно попробовать. Но если это фол, значит фол. Если нет, продолжаем, – сказал экс-защитник «Спартака».
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А зачем ему нырять на тренировках ?
Все это решается на чаепитиях
Как минимум отрубать руку, как максимум расстрел или депортация в Беларусь - на выбор.