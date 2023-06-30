Жиго о нырках Соболева: «Да, у него с этим проблемы, но он честный парень. Иногда на поле можно попробовать»

Самюэль Жиго рассказал, что Александр Соболев не нырял на тренировках «Спартака».

– Большой нападающий. Очень очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым.

Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.

– Он нырял на тренировках?

– Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.

Да, иногда на поле можно попробовать. Но если это фол, значит фол. Если нет, продолжаем, – сказал экс-защитник « ».