«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграют друг с другом в ноябре и марте. Опубликован календарь Бундеслиги

Опубликован календарь матчей чемпионата Германии-2023/24.

Новый сезон в Бундеслиге начнется 18 августа матчем между « » и «Баварией».

Первый тур

18 августа

« » – « »

19-20 августа

«Боруссия» – « »

« » – « »

« » – « »

« » – « »

« » – «Хайденхайм»

« » – « »

«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Штутгарт» – «Бохум».

Игры между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» состоятся в начале ноября (3-5 ноября), а также в конце марта 2024 года (30-31 марта).

Завершится 61-й сезон Бундеслиги 18 мая. Весь календарь доступен здесь.