«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграют друг с другом в ноябре и марте. Опубликован календарь Бундеслиги

Теги Бавария Вердер Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин Дармштадт Хайденхайм РБ Лейпциг календарь Футбол

Опубликован календарь матчей чемпионата Германии-2023/24.

Новый сезон в Бундеслиге начнется 18 августа матчем между «Вердером» и «Баварией».

Первый тур

18 августа

«Вердер» – «Бавария»

19-20 августа

«Боруссия» Дортмунд – «Кельн»

«Унион» – «Майнц»

«Байер» – «Лейпциг»

«Айнтрахт» – «Дармштадт»

«Вольфсбург» – «Хайденхайм»

«Хоффенхайм» – «Фрайбург»

«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Штутгарт» – «Бохум».

Игры между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» состоятся в начале ноября (3-5 ноября), а также в конце марта 2024 года (30-31 марта).

Завершится 61-й сезон Бундеслиги 18 мая. Весь календарь доступен здесь.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Лисицкий
сразу вывеска интересная : Байер - Лейпциг !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Максимюк
Какая разница когда Боруссия упустит очередной шанс на чемпионство?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern Munich Mia San Mia
Бавария все равно выиграет чемпионат, а Дортмунд все равно со страха обделается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий