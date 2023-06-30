«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграют друг с другом в ноябре и марте. Опубликован календарь Бундеслиги
Опубликован календарь матчей чемпионата Германии-2023/24.
Новый сезон в Бундеслиге начнется 18 августа матчем между «Вердером» и «Баварией».
Первый тур
18 августа
19-20 августа
«Вольфсбург» – «Хайденхайм»
«Хоффенхайм» – «Фрайбург»
«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах
«Штутгарт» – «Бохум».
Игры между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» состоятся в начале ноября (3-5 ноября), а также в конце марта 2024 года (30-31 марта).
Завершится 61-й сезон Бундеслиги 18 мая. Весь календарь доступен здесь.
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