Защитник «Арсенала» Тавареш интересен «Вест Хэму». Клубы обсуждают трансфер за 8 млн фунтов

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Нуну Тавареш Футбол

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш может перейти в «Вест Хэм».

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет, чтобы клуб подписал игрока, который будет конкурировать с Аароном Крессуэллом на левом фланге обороны.

«Вест Хэм» проявляет наиболее серьезный интерес к игроку, в трансфере также заинтересован «Галатасарай», сообщает iNews. Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды, и французы хотели сохранить защитника, но в соглашении не было опции выкупа. 

«Вест Хэм» и «Арсенал» обсуждают возможность трансфера 23-летнего футболиста за 8 миллионов фунтов. 

В минувшем сезоне Лиги 1 Тавареш провел 31 матч и забил 6 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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8 комментариев

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алекс голудин
25 млн, одним сссссска платежом
+13
0
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Konstar
Какие к черту 8? После того, как Вест Хэм выжал за Райса все что мог…
+9
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+9
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6rpvsqvwtj
Никто его не отдаст за 8 лямов , источник уг
+6
0
+6
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avolida
Тавареш не останется. Был конфликт с Артетой во время прошлой предсезонки. Не думаю, что пойдут на мировую и что он получит шанс бороться за место в основном составе.

Тимбера берут скорее всего, тот и справа и в центре может сыграть. А ещё там Уайт и Томиясу. Точно на выход.
+2
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avolida
Давайте продавайте всех, кто конфликтный, отбывает номер в команде или хочет гарантий игры в основе.

Пепе, Тавареш, Локонга, Балогун, Холдинг, Соареш. Эту шестерку на выход точно. Остальных по ситуации.
+2
0
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Сергей Орлов
Ответ 6rpvsqvwtj
Никто его не отдаст за 8 лямов , источник уг
Я бы на месте Арсенала вообще его себе оставил.
+2
-1
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Emkafa
Ответ Сергей Орлов
Я бы на месте Арсенала вообще его себе оставил.
Игрок - просто зверь!
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H1Tretz
Ответ avolida
Давайте продавайте всех, кто конфликтный, отбывает номер в команде или хочет гарантий игры в основе. Пепе, Тавареш, Локонга, Балогун, Холдинг, Соареш. Эту шестерку на выход точно. Остальных по ситуации.
Есть босс
+1
0
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