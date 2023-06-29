Защитник «Арсенала» Тавареш интересен «Вест Хэму». Клубы обсуждают трансфер за 8 млн фунтов
Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш может перейти в «Вест Хэм».
Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет, чтобы клуб подписал игрока, который будет конкурировать с Аароном Крессуэллом на левом фланге обороны.
«Вест Хэм» проявляет наиболее серьезный интерес к игроку, в трансфере также заинтересован «Галатасарай», сообщает iNews. Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды, и французы хотели сохранить защитника, но в соглашении не было опции выкупа.
«Вест Хэм» и «Арсенал» обсуждают возможность трансфера 23-летнего футболиста за 8 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Лиги 1 Тавареш провел 31 матч и забил 6 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Тимбера берут скорее всего, тот и справа и в центре может сыграть. А ещё там Уайт и Томиясу. Точно на выход.
Пепе, Тавареш, Локонга, Балогун, Холдинг, Соареш. Эту шестерку на выход точно. Остальных по ситуации.