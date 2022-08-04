«Галатасарай» близок к подписанию Мертенса и покупке Торрейры у «Арсенала» за 6-7 млн евро

Полузащитник дал согласие на переход в турецкий клуб.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбеку осталось согласовать последние детали контракта с , и в ближайшие дни он отправится в Стамбул.

«Арсенал» в результате сделки получит 6-7 млн евро.

26-летний уругваец прошлый сезон провел в «Фиорентине» и за 31 матч забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, как сообщает турецкая газета Milliyet, «Галатасарай» договорился о подписании форварда в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан на год с опцией продления еще на один.

Со показателями лучшего бомбардира в истории можно ознакомиться тут.