«Галатасарай» близок к подписанию Мертенса и покупке Торрейры у «Арсенала» за 6-7 млн евро

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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра дал согласие на переход в турецкий клуб.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбеку осталось согласовать последние детали контракта с «Галатасараем», и в ближайшие дни он отправится в Стамбул.

«Арсенал» в результате сделки получит 6-7 млн евро.

26-летний уругваец прошлый сезон провел в «Фиорентине» и за 31 матч забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, как сообщает турецкая газета Milliyet, «Галатасарай» договорился о подписании форварда Дриса Мертенса в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан на год с опцией продления еще на один.

Со показателями лучшего бомбардира в истории «Наполи» можно ознакомиться тут.

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