Евменов покидает пост спортдиректора «Енисея». Он не хочет работать в Первой лиге

Теги Первая лига отставки Енисей Анзор Саная Антон Евменов Футбол

Антон Евменов покидает пост спортивного директора «Енисея».

41-летний специалист уже попрощался с командой, не планирует переходить на работу в другой клуб Первой лиги и хочет пойти на повышение, сообщает Legalbet.

Евменов работал в красноярском клубе с февраля 2021 года.

Ранее он занимался селекцией в кипрском «Пафосе», голландском «Ден Босхе», «Зените» и ЦСКА.

По данным «ФНЛ с Ильевым», Евменова в «Енисее» может сменить Анзор Саная, который в конце прошлого сезона входил в тренерский штаб команды, а ранее выступал за красноярцев как игрок.

В сезоне-2022/23 «Енисей» занял в Первой лиге 4-е место и проиграл в стыковых матчах «Факелу» (0:1, 0:2).

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