Евменов покидает пост спортдиректора «Енисея». Он не хочет работать в Первой лиге
Антон Евменов покидает пост спортивного директора «Енисея».
41-летний специалист уже попрощался с командой, не планирует переходить на работу в другой клуб Первой лиги и хочет пойти на повышение, сообщает Legalbet.
Евменов работал в красноярском клубе с февраля 2021 года.
Ранее он занимался селекцией в кипрском «Пафосе», голландском «Ден Босхе», «Зените» и ЦСКА.
По данным «ФНЛ с Ильевым», Евменова в «Енисее» может сменить Анзор Саная, который в конце прошлого сезона входил в тренерский штаб команды, а ранее выступал за красноярцев как игрок.
В сезоне-2022/23 «Енисей» занял в Первой лиге 4-е место и проиграл в стыковых матчах «Факелу» (0:1, 0:2).
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