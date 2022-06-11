«В нашей галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр». Директор «Енисея» про переход тренера Гаранина в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Енисей Антон Евменов Чемпионат.com Вадим Гаранин Футбол

В «Енисее» прокомментировали переход главного тренера Вадима Гаранина в клуб РПЛ.

«С одной стороны, получилось тяжелое расставание. С другой стороны, мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина висела в Лувре.

Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир – громко сказано, но вся футбольная Россия будет.

Поэтому мы счастливы, что о нас будут говорить. Тем самым мы дадим людям понять, что у нас могут добиваться успеха и мы можем прогрессировать. Жизнь продолжается.

В футбол, в первую очередь, играют футболисты, которые в большинстве своем остаются в клубе. Они у нас замечательные, и мы верим, что сможем продолжить этот путь не менее увлекательным образом», – сказал спортивный директор «Енисея» Антон Евменов.

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