Товарищеские матчи. «Локомотив» играет с омским «Иртышом», «Ростов» против «Форте»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Иртыш Омск Форте Футбол

Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Локомотив – Иртыш Омск – 0:0 (первый тайм)

«Локомотив»: Худяков, Самошников, Фассон, Погостнов, Сильянов, Куликов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

Матч проходит в закрытом режиме.

Ростов – Форте – 18:00

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Осипенко, Поярков, Лангович, Миронов, Байрамян, Комаров, Сухомлинов, Щетинин, Голенков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий

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Арсений Хахатанов
Интересно как Фассон после травмы играет
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