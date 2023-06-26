Товарищеские матчи. «Локомотив» играет с омским «Иртышом», «Ростов» против «Форте»
Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Локомотив – Иртыш Омск – 0:0 (первый тайм)
«Локомотив»: Худяков, Самошников, Фассон, Погостнов, Сильянов, Куликов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.
Матч проходит в закрытом режиме.
Ростов – Форте – 18:00
«Ростов»: Песьяков, Прохин, Осипенко, Поярков, Лангович, Миронов, Байрамян, Комаров, Сухомлинов, Щетинин, Голенков.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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