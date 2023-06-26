Агент Хакими о «Реале»: «Мадрид» в сердце Ашрафа, он воспитан на его ценностях. Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Алехандро Каманьо агенты Ашраф Хакими Футбол

Агент Ашрафа Хакими оценил шансы на возвращение защитника в «Реал».

Ранее появилась информация, что Хакими хочет вернуться в мадридский клуб.

«Ашрафа нет в «Реале» уже пять лет, но для воспитанников «Мадрид» всегда остается их домом. «Реал» – в его сердце, он тренировался там с детства. Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ».

Если «Мадрид» захочет вернуть Ашрафа, то мы, конечно, выслушаем предложение, и если вы спросите его, то увидите, что он фанат «Мадрида», но сейчас наш проект – это «ПСЖ». Он может говорить о «Реале» от чистого сердца, но сейчас он верен цветам «ПСЖ», который занимает 100% его внимания. Если в будущем «ПСЖ» будет заинтересован или обе стороны захотят изменить ход развития ситуации... тогда мы поработаем над этим.

Принимать вызовы – часть нашей профессии. Иногда что-то идет не так, и приходится менять свой путь, но сегодня было бы неправильно думать о «Реале». Великие игроки всегда видят «Реал» своей целью, независимо от того, сколько игроков хотели бы туда перейти. Ашраф пережил это, он был в этой раздевалке, знает клуб от и до, он воспитан в соответствии с его ценностями, о которых говорит президент. Но мы хотим быть верными тому [клубу], который приложил усилия, чтобы заполучить его», – сказал Алехандро Каманьо.

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9 комментариев

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Nick Crosier
Как тонко.
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corazón blanco
Ашраф сейчас бы очень не помещал Мадриду, составил бы конкуренцию Карвахалю, который ни один сезон не может провести без травм. Но сам же недавно продлил контракт с Парижем, поэтому этот трансфер вряд ли можно будет провернуть в ближайшем будущем. Ну и забавно, как все называют ПСЖ проектом.
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ML26
Ахахах
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Манковский
Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ»

Пусть и пафосом, но честно. Собака не должна кусать руку, которая её кормит.

Собака Женя в Прихожии куснула, а теперь ждёт новичка, который придёт на работу. Говорят из Питера новобранец.
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ten Hag
Считай открыто хвалит Мадрид и иронизирует над ПСЖ :)
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Blaumerc
Ответ corazón blanco
Ашраф сейчас бы очень не помещал Мадриду, составил бы конкуренцию Карвахалю, который ни один сезон не может провести без травм. Но сам же недавно продлил контракт с Парижем, поэтому этот трансфер вряд ли можно будет провернуть в ближайшем будущем. Ну и забавно, как все называют ПСЖ проектом.
а как называть ПСЖ, если не проект?
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Overkiller
Сезонный бонус за лояльность - давай, до свидания! )
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Granero-24
Продать Одри, Васкеса и Менди. Вернуть Тео Эрнандеса и Ашрафа Хакими. Плюс купить цент напа (знаете кого) и Чуквуэзе. Вот самый идеальный и по-моему реальный вариант усиления Мадрида.
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