Агент Хакими о «Реале»: «Мадрид» в сердце Ашрафа, он воспитан на его ценностях. Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ»

Агент Ашрафа Хакими оценил шансы на возвращение защитника в «Реал».

Ранее появилась информация, что Хакими хочет вернуться в мадридский клуб.

«Ашрафа нет в «Реале» уже пять лет, но для воспитанников «Мадрид» всегда остается их домом. «Реал» – в его сердце, он тренировался там с детства. Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ».

Если « » захочет вернуть , то мы, конечно, выслушаем предложение, и если вы спросите его, то увидите, что он фанат «Мадрида», но сейчас наш проект – это « ». Он может говорить о «Реале» от чистого сердца, но сейчас он верен цветам «ПСЖ», который занимает 100% его внимания. Если в будущем «ПСЖ» будет заинтересован или обе стороны захотят изменить ход развития ситуации... тогда мы поработаем над этим.

Принимать вызовы – часть нашей профессии. Иногда что-то идет не так, и приходится менять свой путь, но сегодня было бы неправильно думать о «Реале». Великие игроки всегда видят «Реал» своей целью, независимо от того, сколько игроков хотели бы туда перейти. Ашраф пережил это, он был в этой раздевалке, знает клуб от и до, он воспитан в соответствии с его ценностями, о которых говорит президент. Но мы хотим быть верными тому [клубу], который приложил усилия, чтобы заполучить его», – сказал Алехандро Каманьо.