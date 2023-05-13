Хакими мечтает вернуться в «Реал» (L’Équipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими может покинуть «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» может продать правого защитника летом при хорошем предложении. В клубе считают, что он плохо влияет на Килиана Мбаппе.

Как пишет As со ссылкой на L’Équipe, Хакими мечтает вернуться в «Реал», воспитанником которого он является. Однако сейчас уход Ашрафа, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года, в «Мадрид» почти невозможен, так как катарские владельцы клуба не готовы к переговорам с «Реалом».

В этом сезоне на счету марокканца 4 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего правого защитника можно найти здесь.

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31 комментарий

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RealJericho
Отличный игрок, будет здорово, если вернется «домой»
+13
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Лёлик крут
Ответ Болельщик МГ
Мечтать не вредно. Не нужен
Нужен,карва не резиновый
+11
-1
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ten Hag
Ответ Burel
мешок денег предложили что ли
Мешок денег в псж как раз
Туда за ним бегут(идут пешком)
+6
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Filipp Gorski
Идеально бы зашел в состав!
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dmsld
Ответ Burel
очередной списанный физруком зиданом, который абсолютно не умеет раскрывать игроков..
Вы знали о том, что финальный путь в Реале от юношей до основного состава Хакими прошел под непосредственным руководством Зидана в каждой из команд?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Ну вот, что и требовалось доказать:))🤣🤣🤣
В чем прикол, Риго? Ты сейчас хочешь пояснить, что он играет слева? Так он изначально начинал свой путь в карьере на позиции правого латераля, он универсален и может играть на двух флангах без особой потери в качестве? А ты сейчас расскажешь нам, что он действовал в Дортмунде выше на фланге, знаем, проходили, только как это отменяет того, что он не может играть в схеме с двумя центральными защитниками?
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Андрей Хенто
Это было бы идеально для Мадрида, воспитанник, шикарный игрок, который оброс мясом, набрался опыта, став один из лучших на своей позиции и смог бы в дальнейшем заменить Дани Карвахаля.
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vladosthebest
Мечтает вернуться, но останется в Париже
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Андрей Хенто
Ответ Cevin Cigan
Реал никогда бы не продал Хакими,но что поделать,Карвахаль тогда был самым что не наесть топом! Ашраф хотел играть,ещё и в старте! Вот и пришлось уйти. Думаю и Реал хотел бы сейчас его вернуть,но что там будет через два - три года....?
Его продали не только из-за того, что он хотел быть в стартовом составе, он кстати был не против бороться за песто в старте с Карвахалем, не боялся конкуренции, просто тогда был ковидный сезон и Мадрид необходимы были деньги, поэтому пришлось продать его.
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onegin2007
Как он плохо влияет, курить научил, словам плохим?
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Артём Никулин
Ответ Burel
очередной списанный физруком зиданом, который абсолютно не умеет раскрывать игроков..
Согласен, но конкретно с Хакими «Реалу» нужны были деньги, чтобы не улететь в долги, как «Барселона». Но в целом, я считаю, что Ашраф при Зидане сидел бы под Васкесом. У Зидана и Вини с Родриго не прогрессировали, Эдегора не вписал. Разве что Феде сделал игроком полуосновы, но и то, уругвайца полноценно именно Анчелотти раскрыл.
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VuNePonimaete
Супер усиление было бы, но из парижской тюрьмы сбежать невозможно. Только если она сама не развалится
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Romeo Yankovich
Ответ Burel
очередной списанный физруком зиданом, который абсолютно не умеет раскрывать игроков..
сказал чудак, любимый клуб которого Коутиньо гнул, где бы не играл, но так и не смог заиграть топово только в Барселоне. а что в Баварии делал с барсой......
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Romeo Yankovich
Ответ Артём Никулин
Согласен, но конкретно с Хакими «Реалу» нужны были деньги, чтобы не улететь в долги, как «Барселона». Но в целом, я считаю, что Ашраф при Зидане сидел бы под Васкесом. У Зидана и Вини с Родриго не прогрессировали, Эдегора не вписал. Разве что Феде сделал игроком полуосновы, но и то, уругвайца полноценно именно Анчелотти раскрыл.
не в деньгах дело. резон мариновать топа, когда есть Карвахаль???
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Мадрид наказывает!
Ответ Burel
очередной списанный физруком зиданом, который абсолютно не умеет раскрывать игроков..
У Зидана Карвахаль брал 3 ЛЧ подряд, что ты ноешь тут?
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G.H.O.S.T.
Игрок потрясающий, но в схему Реала не очень подходит.
Мадрид не играет в 3 ЦЗ с крайками, а такая схема идеальна для Хакими.
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Итачи Учиха
Бальде против Хакими на одном фланге. Вот это будет битва "ракет" в Класико
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Эльдар Сулейманов
Шикарный игрок наш воспитанник конечно будем рады
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игрочишка всея руси
ПСЖ команда заложников .пришел - потом хер уйдёшь .если продаваться -хер продадут пока сами не захотят продать .недокомандочка одним словом
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Blaumerc
удивительная гезета все таки этот лекип. даже мечты футболистов знают.
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ARIGAMI ARIGAMI
Были бы неплохо
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Cevin Cigan
Реал никогда бы не продал Хакими,но что поделать,Карвахаль тогда был самым что не наесть топом! Ашраф хотел играть,ещё и в старте! Вот и пришлось уйти. Думаю и Реал хотел бы сейчас его вернуть,но что там будет через два - три года....?
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Иван Иванов
Он продается только в комплекте с Мбаппе, по-отдельности не получится ,так что Реалу придётся купить обоих.
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muzaffer
новый сериал)
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