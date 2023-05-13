Хакими мечтает вернуться в «Реал» (L’Équipe)
Ашраф Хакими может покинуть «ПСЖ».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» может продать правого защитника летом при хорошем предложении. В клубе считают, что он плохо влияет на Килиана Мбаппе.
Как пишет As со ссылкой на L’Équipe, Хакими мечтает вернуться в «Реал», воспитанником которого он является. Однако сейчас уход Ашрафа, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года, в «Мадрид» почти невозможен, так как катарские владельцы клуба не готовы к переговорам с «Реалом».
В этом сезоне на счету марокканца 4 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего правого защитника можно найти здесь.
Туда за ним бегут(идут пешком)
Иногда лучше жевать, чем говорить!
Мадрид не играет в 3 ЦЗ с крайками, а такая схема идеальна для Хакими.