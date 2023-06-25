«Аль-Наср» начал переговоры с Секо Фофана, которого хотел «Милан». «Ланс» потребует 35 млн евро (Руди Галетти)

Секо Фофана может присоединиться к Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» начал переговоры с полузащитником «Ланса». Футболист согласился на них, желая уточнить, на какую сумму он может претендовать.

Сообщалось, что подписать 28-летнего хавбека, которого его клуб оценивает в 35 млн евро, хотел «Милан».

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Фофана провел 35 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.