«Барселона» переключилась на Парехо и Ромеу из-за перехода Брозовича в «Аль-Наср»

Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону».

По информации инсайдера Жерара Ромеро, упустив хавбека «Интера» Марцело Брозовича, каталонцы переключили внимание на своего воспитанника.

31-летнего игрока можно приобрести за 10 млн евро – таковы отступные. При этом «блауграна» считает, что убедит «Жирону» продать его за меньшую сумму.

Еще один интересующий «Барселону» игрок – из « », контракт которого также содержит пункт об отступных.