«Барселона» переключилась на Парехо и Ромеу из-за перехода Брозовича в «Аль-Наср»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Даниэль Парехо Жирона Ориоль Ромеу Марцело Брозович Футбол

Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону».

По информации инсайдера Жерара Ромеро, упустив хавбека «Интера» Марцело Брозовича, каталонцы переключили внимание на своего воспитанника.

31-летнего игрока можно приобрести за 10 млн евро – таковы отступные. При этом «блауграна» считает, что убедит «Жирону» продать его за меньшую сумму.

Еще один интересующий «Барселону» игрок – Даниэль Парехо из «Вильярреала», контракт которого также содержит пункт об отступных.

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9 комментариев

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skxgpkt7xn
пусть лучше Иньесту вернут
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Никита Мальковский
этоже усиление для Барселона Б
+3
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avcgloronalduMU
брозович не дурак
+1
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predMBAPPE
Брозович далеко не лучшая реклама для страны
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XavIniesta2008-2015
Хотелось бы, чтобы Барселона переключилась за Нико Гонсалеса
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bahodur Ortukov
Я не пойму Барселону место купить молодых они купит старичков хотя бы год 25 лет это нормально 30 31 32 34 года это уже слишком лучше надо купить молодых игроков нам не надо строчки
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predMBAPPE
Ответ Никита Мальковский
этоже усиление для Барселона Б
Барселона-атлетик)
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