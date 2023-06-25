«Барселона» переключилась на Парехо и Ромеу из-за перехода Брозовича в «Аль-Наср»
Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону».
По информации инсайдера Жерара Ромеро, упустив хавбека «Интера» Марцело Брозовича, каталонцы переключили внимание на своего воспитанника.
31-летнего игрока можно приобрести за 10 млн евро – таковы отступные. При этом «блауграна» считает, что убедит «Жирону» продать его за меньшую сумму.
Еще один интересующий «Барселону» игрок – Даниэль Парехо из «Вильярреала», контракт которого также содержит пункт об отступных.
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