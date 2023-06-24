«Боруссия» и Эдсон Альварес почти согласовали контракт до 2028-го. «Аякс» хочет 40 млн за хавбека, дортмундцы готовы потратить 35-37 млн

Дортмундская «Боруссия» продолжает работу над трансфером Эдсона Альвареса.

Немецкий клуб близок к согласованию условий личного контракта с полузащитником, сообщает Фабрицио Романо. Ему предлагают соглашение сроком до 2028 года.

Следующим шагом будут переговоры с « ». По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, клуб из Амстердама хочет получить 40 миллионов евро, дортмундцы готовы потратить 35-37 миллионов. Альварес может стать самым дорогим игроком в истории « ».

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Эдсон провел 31 матч, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 25-летнего мексиканца можно найти здесь.