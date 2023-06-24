«Боруссия» и Эдсон Альварес почти согласовали контракт до 2028-го. «Аякс» хочет 40 млн за хавбека, дортмундцы готовы потратить 35-37 млн

Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия возможные трансферы Эдсон Альварес Футбол

Дортмундская «Боруссия» продолжает работу над трансфером Эдсона Альвареса.

Немецкий клуб близок к согласованию условий личного контракта с полузащитником, сообщает Фабрицио Романо. Ему предлагают соглашение сроком до 2028 года. 

Следующим шагом будут переговоры с «Аяксом». По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, клуб из Амстердама хочет получить 40 миллионов евро, дортмундцы готовы потратить 35-37 миллионов. Альварес может стать самым дорогим игроком в истории «Боруссии». 

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Эдсон провел 31 матч, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 25-летнего мексиканца можно найти здесь

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3 комментария

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HI MARS
Схлестнулись два торгаша,жаркие переговоры будут
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angliiskiilion
через пару лет продадут за 100 лямов, кстати, Челси хотел купить его ещё прошлым летом, но Аякс отказался продавать
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Шурик Шурик
Дортмундцы молодцы, хорошее усиление для борьбы за 2 место
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