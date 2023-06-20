«Боруссия» предлагает 35 млн евро за Альвареса, «Аякс» просит 45 млн. В качестве альтернативы рассматривается хавбек «Лечче» Юлманд

Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Лечче Эдсон Альварес Мортен Юлманд Футбол

«Боруссия Дортмунд» направила «Аяксу» предложение по трансферу Эдсона Альвареса.

По данным Bild, первое предложение дортмундцев составило более 30 миллионов евро. «Боруссия» рассчитывает заплатить за Альвареса не более 35 миллионов евро.

Однако «Аякс» требует за 25-летнего полузащитника 45 миллионов евро. У Альвареса также есть предложение от «Вест Хэма».

Также сообщается, что в случае срыва трансфера Альвареса «Боруссия» рассматривает подписание полузащитника «Лечче» Мортена Юлманда, трансферная стоимость когорого составляет около 15 миллионов евро.

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4 комментария

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Бухгалтер2021
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лучше шведа
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laudrup
Юлманд уже сейчас готовый игрок для топ клубов. Жаль, что в сборной ему пока не доверяют.
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