«Боруссия» предлагает 35 млн евро за Альвареса, «Аякс» просит 45 млн. В качестве альтернативы рассматривается хавбек «Лечче» Юлманд

«Боруссия Дортмунд» направила «Аяксу» предложение по трансферу Эдсона Альвареса.

По данным Bild, первое предложение дортмундцев составило более 30 миллионов евро. «Боруссия» рассчитывает заплатить за Альвареса не более 35 миллионов евро.

Однако « » требует за 25-летнего полузащитника 45 миллионов евро. У Альвареса также есть предложение от «Вест Хэма».

Также сообщается, что в случае срыва трансфера Альвареса « » рассматривает подписание полузащитника « » , трансферная стоимость когорого составляет около 15 миллионов евро.

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