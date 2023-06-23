«Пари НН» покинули форвард Янсане, хавбек Шарипов и директор по трансферной политике Кудряшов

Теги премьер-лига Россия Игорь Кудряшов Альберт Шарипов Пари НН Момо Янсане Футбол

«Пари НН» объявил об уходе из команды двух футболистов и директора по трансферной политике.

Выступления в команде завершили полузащитник Альберт Шарипов и нападающий Момо Янсане.

За три сезона в составе клуба Шарипов сыграл 74 матча и забил три мяча.

Янсане провел за команду в общей сложности 37 игр и записал на свой счет шесть голов.

Кроме того, из «Пари НН» ушел заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов. Он работал в клубе с 2019 года.

2 комментария

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Павел Колесников
На вход будут или только на выход?
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daniel-cristian
жаль только шарипа, он хоть и не тянул, но трудяга
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