«Пари НН» покинули форвард Янсане, хавбек Шарипов и директор по трансферной политике Кудряшов

«Пари НН» объявил об уходе из команды двух футболистов и директора по трансферной политике.

Выступления в команде завершили полузащитник и нападающий .

За три сезона в составе клуба Шарипов сыграл 74 матча и забил три мяча.

Янсане провел за команду в общей сложности 37 игр и записал на свой счет шесть голов.

Кроме того, из « » ушел заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола . Он работал в клубе с 2019 года.