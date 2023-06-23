«Пари НН» покинули форвард Янсане, хавбек Шарипов и директор по трансферной политике Кудряшов
«Пари НН» объявил об уходе из команды двух футболистов и директора по трансферной политике.
Выступления в команде завершили полузащитник Альберт Шарипов и нападающий Момо Янсане.
За три сезона в составе клуба Шарипов сыграл 74 матча и забил три мяча.
Янсане провел за команду в общей сложности 37 игр и записал на свой счет шесть голов.
Кроме того, из «Пари НН» ушел заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов. Он работал в клубе с 2019 года.
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