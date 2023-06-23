«Сельта» объявила о договоренности с Бенитесом. Контракт подпишут в июле
Рафаэль Бенитес будет назначен главным тренером «Сельты».
Команда из Виго объявила о договоренности с 63-летним специалистом.
Ожидается, что клуб и тренер официально подпишут контракт в июле, чтобы Рафаэль Бенитес сразу приступил к работе с командой в рамках предсезонной подготовки.
В Ла Лиге Рафаэль среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».
Предыдущим клубом Бенитеса был «Эвертон», откуда тренера уволили в январе 2022 года.
Топовые тренеры вынуждены ютиться по Сельтам и Ромам, а шарлатаны, обманом попавшие в топ-клубы, берут чемпионства пачками, кубки и прочие лигичемпионов.
Нукактак!!1
Видимо не сумел найти язык с раздевалкой.