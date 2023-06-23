«Сельта» объявила о договоренности с Бенитесом. Контракт подпишут в июле

Теги Рафаэль Бенитес Сельта Ла Лига трансферы Футбол

Рафаэль Бенитес будет назначен главным тренером «Сельты».

Команда из Виго объявила о договоренности с 63-летним специалистом.

Ожидается, что клуб и тренер официально подпишут контракт в июле, чтобы Рафаэль Бенитес сразу приступил к работе с командой в рамках предсезонной подготовки.

В Ла Лиге Рафаэль среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».

Предыдущим клубом Бенитеса был «Эвертон», откуда тренера уволили в январе 2022 года.

10 комментариев

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T622222
Стоп! Это место Саши Мостового уже скоро будет бумажка 🔥
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Очки Дани Алвеса
Выкупит Рейну из субмарины и снова дадут жару:)
+4
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Mikhail Ivanov
Возвращение Рафы на родину после длительной работы зарубежом. Последним коротким и не самым удачным отрезком в Испании была половина сезона 2015-16 в мадридском «Реале», а «Валенсию» он оставил почти 20 лет назад, в 2004 году. Будет любопытно последить за ним в «Сельте»
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Теннисный абсолют
Рафа топ, один из величайших тренеров 21-го века
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Берендей Ватрушкин
Даштоштакое!
Топовые тренеры вынуждены ютиться по Сельтам и Ромам, а шарлатаны, обманом попавшие в топ-клубы, берут чемпионства пачками, кубки и прочие лигичемпионов.
Нукактак!!1
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Гоп-стоп
До сих пор кажется, что его увольнение из Реала было преждевременным. При том, что Перес его тогда пригласил после очень спорного увольнения Анчелотти...
Видимо не сумел найти язык с раздевалкой.
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BZB
Считаю, что Рафа даже сейчас заслуживает клуб покрупнее. Та же Валенсия, например.
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