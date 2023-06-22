До старта нового сезона 2023-2024 года в Ла Лиге осталось не так много времени. Первый тур начнется 11 августа, и на протяжении многих месяцев болельщики будут следить за многими интригами, прежде всего за очередным противостоянием «Барселоны» и мадридского «Реала», сможет ли им что-то противопоставить «Атлетико», как справятся с борьбой в чемпионате и в еврокубках другие команды, как выступят футболисты новички, которых наверняка в чемпионате Испании будет немало. Трансферная кампания стартовала и продлится более двух месяцев, но и без приобретений тех или иных игроков можно уже сделать предварительный прогноз относительно будущего победителя Ла Лиги.

Группа лидеров

Лидеров испанской Примеры можно назвать в любой момент заранее. В первую очередь речь о «Барселоне». Команда спустя несколько лет стала чемпионом и будет стремиться защитить свой титул. Если в первый сезон во главе команды Хави в большей степени пытался привить футболистам свои идеи, то во втором они были восприняты. Было ли преимущество каталонцев над «Реалом» безоговорочным? Если судить исключительно по статистике, то да. Но нужно учитывать тот факт, что сине-гранатовые большое количество очков набрали вопреки, во многих моментах везло, много поединков закончились победой с минимальным преимуществом в счете. Пока «Барселона» не имеет той силы, которая была у команды в годы настоящего доминирования.

Мадридский «Реал» будет стремиться вернуть себе титул в Испании. Команда в минувшем сезоне довольствовалась только Кубком страны, а это для королевского клуба крайне мало. Контракт главного тренера Карло Анчелотти действует еще один год, и он наверняка захочет покинуть клуб на победной волне. Многие сетуют на то, что у «Реала» много возрастных футболистов, и они уже не могут дать того качества, которое было в годы триумфов в Европе. Но «Реал» уже перестраивается, Карим Бензема принял приглашение с Ближнего Востока, одним из новичков станет Джуд Беллингем, открытым остается вопрос о переходе в команду Килиана Мбаппе, решен вопрос с приобретением Хоселу.

Всю первую половину предыдущего сезона «Атлетико» Диего Симеоне проваливал чемпионат. Зато после зимней паузы мадридцы выдали такой спурт, что под вопросом оказалось второе место «Реала». Сразу подумалось, сыграй «Атлетико» хоть немного лучше осенью, под вопросом было бы не только второе место, но и чемпионский титул. Вряд ли «матрасники» провалят второй старт подряд, поэтому их можно рассматривать в качестве реального претендента на победу. Состав уж точно практически ни в чем не уступает любой другой команде Примеры. Еще один положительный момент, — игра команды. Симеоне на протяжении многих лет был приверженцем оборонительной тактики, а теперь команда играет в атаку порой даже больше, чем «Барселона» и «Реал».

Претенденты

О претендентах можно говорить исключительно условно. С тех пор как чемпионом Испании стала «Валенсия» в сезоне 2003-2004 годов, титул разыгрывали исключительно три вышеперечисленных команды. Более того, последние одиннадцать сезонов «Барселона», «Реал» и «Атлетико» занимают первые три места в разном порядке. Пока ни одна другая команда в Ла Лиге не может составить им конкуренцию. Однако до старта все равны, поэтому рассмотрим их шансы.

«Реал Сосьедад» редкий пример команды, в которой большинство составляют испанские футболисты и при этом она находится на лидирующих позициях в Ла Лиге. Новый сезон будет очень важным, когда предстоит играть еще и в Лиге Чемпионов. Прогресс ряда игроков действительно удивляет, многие из них уже играют за сборную страны: Микель Ойарсабаль, Микель Мерино, Робен Ле Норман. Отлично вписались в игру команды и легионеры: японец Такефуса Кубо и норвежец Александр Серлот. «Реал Сосьедад» сможет оказать конкуренцию лидерам.

«Вильярреал» уже несколько лет ходит в лидерах испанской Примеры. Начиная с сезона 2013-2014 года, команда лишь раз не занимала место в зоне еврокубков, однако как и многим другим командам «желтой субмарине» явно не хватает ресурсов для борьбы за первое место. Сюрприз команда Кике Сетьена преподнести может и со счетов сбрасывать ее нельзя.

Еще три клуба, которые находятся на подступах к лидирующим позициям. «Севилья» в прошлом сезоне провалилась в чемпионате, но выиграла очередной европейский Кубок. Состав сильный, но преобразилась команда только с приходом нового главного тренера Хосе Луиса Мендилибара. «Атлетик» Бильбао по силе находится рядом. Баски всегда имели имидж неуступчивой команды, которая не хватает звезд с неба, но сейчас здесь подобрался хороший коллектив, способный в новом сезоне выстрелить. Если «Реал Бетис» сохранит своих основных игроков, то эта команда сможет стать возмутителем спокойствия на верхних этажах турнирной таблицы.

Середняки и аутсайдеры

Три команды из этого раздела можно было бы отнести к претендентам, но это серьезный риск. Речь идет о «Валенсии», «Осасуне» и «Жироне». Первые с ностальгией вспоминают начало века, когда команда дважды становилась чемпионом Испании, и с ужасом будут вспоминать прошедший сезон, когда «Валенсия» чуть было не вылетела в Сегунду. Пока отнести команду даже к претендентам нельзя. «Жирона», напротив, в предыдущем чемпионате очень понравилась. Но чтобы рассчитывать на большее команде нужна более длинная скамейка. Большой вопрос, хватил ли возможностей клуба на приобретение новых игроков. «Осасуна» прыгнула выше головы, но у команды нет опыта борьбы на два фронта, в новом сезоне она сыграет в Лиге Конференций.

Все остальные команды будут способны преподнести сюрприз в отдельных матчах, но какие-то из них будут занимать привычные «надцатые» места: «Хетафе», «Сельта», «Кадис», а другие бороться за выживание. Сюда включаем всех новичков Примеры: «Гранаду», «Лас-Пальмас» и «Алавес». Их главная задача на предстоящий сезон — закрепиться в высшем дивизионе.