«Краснодару» интересен вингер сборной Колумбии Валоес. За него предлагают 5 млн евро, «Тальерес» хотят 7 млн

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере колумбийского вингера «Тальерес» Диего Валоеса.

По информации инсайдера Ивана Карпова, аргентинский клуб хочет получить за 7 миллионов евро. « » рассчитывает закрыть сделку за 5 млн евро.

Сообщается, что «Краснодар» интересовался Валоесом зимой, но закрыть сделку до окончания трансферного окна клубу не удалось. В переходе вингера сборной Колумбии заинтересован главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

В прошедшем сезоне Валоес провел в составе «Тальерес» 17 матчей в чемпионате Аргентины, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач. Его подробная статистика доступна здесь.

«Барриос – с отрывом лучший в сборной Колумбии. Смотрю все его матчи за «Зенит». Вингер «Тальереса» Валоес о хавбеке