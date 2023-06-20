Бубакар Камара отложил свадебное путешествие ради вызова в сборную Франции.

Полузащитник « » был вызван в сборную Франции вместо травмированного .

В июне Камара с женой, инфлюэнсером Корали Порровеккио, должны были отправиться в свадебное путешествие, однако из-за вызова в сборную Франции поездку пришлось отложить.

«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – сказал Камара в интервью Franceinfo.

Отметим, что не получил игрового времени ни в одном из двух матчей сборной .