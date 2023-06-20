Бубакар Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции на замену Рабьо. Хавбек «Астон Виллы» не сыграл ни минуты против Гибралтара и Греции

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу серия А Италия Адриен Рабьо девушки и спорт Бубакар Камара Футбол

Бубакар Камара отложил свадебное путешествие ради вызова в сборную Франции.

Полузащитник «Астон Виллы» был вызван в сборную Франции вместо травмированного Адриена Рабьо.

В июне Камара с женой, инфлюэнсером Корали Порровеккио, должны были отправиться в свадебное путешествие, однако из-за вызова в сборную Франции поездку пришлось отложить.

«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – сказал Камара в интервью Franceinfo.

Отметим, что Бубакар Камара не получил игрового времени ни в одном из двух матчей сборной Франции.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
erema.k_1991@mail.ru
Теперь точно будет сердится))))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
все инфлюенсерами стали
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Дешам знатный тролль
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Гусеконь
все инфлюенсерами стали
Бездельница в переводе на русский
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedef
«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться»...главное - не забыть сказать об отъезде жене
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
ты где был? - на футболе - не ври, тебя нет в составе. говорила мне мама ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CHELSEA_2008
Ответ Гусеконь
все инфлюенсерами стали
Читай "домохозяйка".
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
зря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
На тебя жена не будет сердиться, а вот Дешаму чую много ласковых слов прилетело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Николай Корягин
Дешам знатный тролль
Сборная Сежок не приняла темнокожего футболиста !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий