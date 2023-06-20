Бубакар Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции на замену Рабьо. Хавбек «Астон Виллы» не сыграл ни минуты против Гибралтара и Греции
Бубакар Камара отложил свадебное путешествие ради вызова в сборную Франции.
Полузащитник «Астон Виллы» был вызван в сборную Франции вместо травмированного Адриена Рабьо.
В июне Камара с женой, инфлюэнсером Корали Порровеккио, должны были отправиться в свадебное путешествие, однако из-за вызова в сборную Франции поездку пришлось отложить.
«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – сказал Камара в интервью Franceinfo.
Отметим, что Бубакар Камара не получил игрового времени ни в одном из двух матчей сборной Франции.
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