«Лечче» купил Коломбо у «Милана» за 2,5 млн евро после аренды, но «россонери» выкупили форварда обратно за 3 млн
«Лечче» выкупил игрока у «Милана», а потом «Милан» выкупил его обратно.
Форвард Лоренцо Коломбо провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Лечче».
Клуб из Апулии активировал опцию выкупа 21-летнего итальянца, однако «россонери» в свою очередь воспользовались опцией обратного выкупа и сохранили Коломбо.
По данным Calciomercato.com, «Лечче» заплатил за Лоренцо 2,5 млн евро, в «Милан» вернул его за 3 млн.
В завершившемся сезоне Серии А Коломбо забил 5 голов и отдал 2 результативных паса в 33 играх. Его статистика – здесь.
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