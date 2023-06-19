«Лечче» купил Коломбо у «Милана» за 2,5 млн евро после аренды, но «россонери» выкупили форварда обратно за 3 млн

Теги Милан серия А Италия трансферы Лечче деньги Лоренцо Коломбо Футбол

«Лечче» выкупил игрока у «Милана», а потом «Милан» выкупил его обратно.

Форвард Лоренцо Коломбо провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Лечче».

Клуб из Апулии активировал опцию выкупа 21-летнего итальянца, однако «россонери» в свою очередь воспользовались опцией обратного выкупа и сохранили Коломбо.

По данным Calciomercato.com, «Лечче» заплатил за Лоренцо 2,5 млн евро, в «Милан» вернул его за 3 млн.

В завершившемся сезоне Серии А Коломбо забил 5 голов и отдал 2 результативных паса в 33 играх. Его статистика – здесь.

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13 комментариев

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AminO2
Как сделать полмиллиона евро из воздуха. Инструкция.
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savik-A.M.
Надо под это дело лишить Юве очков хотя бы 5 в следующем сезоне
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Бродяга-симпатяга
Трансферный бюджет Милана сократился на 500 тысяч. паника в селе
+4
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Милан137
Ну вот не понимаю зачем он нужен Милану?, просто выкинули 3 миллиона в окно, так же как и Лазетича за 4 миллиона купили и отдали в аренду, лучше бы за эти деньги Меньяну, Тео и Тонали зарплату подняли ...
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Андрей Тарусов
А для активирования опции выкупа согласие игрока не требуется что ли на подписание контракта? Или он согласился, чтобы Лечче полляма заработал?
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Милан137
Милану нужно купить 4 игроков, это Опенда за 30 млн, Чуквуэзе тоже за 30, Камаду бесплатно и обязательно Милинкович-Савича за 40 млн, и тогда точно возьмём Скудетто ☝️ ...
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Игорь Новиков
Ответ AminO2
Как сделать полмиллиона евро из воздуха. Инструкция.
Это не совсем так. Для этого они должны были весь сезон наигрывать парня, чтобы потом был смысл выкупать и ждать контрвыкупа Милана.
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Jan Paskel
Ответ Бродяга-симпатяга
Трансферный бюджет Милана сократился на 500 тысяч. паника в селе
уже особо никого и не купим теперь....
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Милан137
Ответ Бродяга-симпатяга
Трансферный бюджет Милана сократился на 500 тысяч. паника в селе
Милан мировая столица моды вообще то ...
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