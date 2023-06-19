«Лечче» купил Коломбо у «Милана» за 2,5 млн евро после аренды, но «россонери» выкупили форварда обратно за 3 млн

«Лечче» выкупил игрока у «Милана», а потом «Милан» выкупил его обратно.

Форвард Лоренцо Коломбо провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Лечче».

Клуб из Апулии активировал опцию выкупа 21-летнего итальянца, однако «россонери» в свою очередь воспользовались опцией обратного выкупа и сохранили Коломбо.

По данным Calciomercato.com, « » заплатил за Лоренцо 2,5 млн евро, в « » вернул его за 3 млн.

В завершившемся сезоне Серии А Коломбо забил 5 голов и отдал 2 результативных паса в 33 играх. Его статистика – здесь.

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