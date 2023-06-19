США выиграли Лигу наций КОНКАКАФ во 2-й раз подряд, победив Канаду в финале. Пулишич – лучший бомбардир финальной стадии турнира

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Сборная США одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ.

Финальная стадия турнира проходила в США с 15 по 18 июня. В Финал четырех по результатам группового этапа, проходившего с июня 2022 года по март 2023 года, вышли сборные США, Канады, Панамы и Мексики, занявшие первые места в своих группах.

В финале турнира сборная США обыграла сборную Канады со счетом 2:0. Голы забили Крис Ричардс и Фоларин Балогун. В матче за 3-е место сборная Мексики обыграла сборную Панамы (1:0).

Лучшим бомбардиром финальной стадии турнира с двумя голами стал полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич – он сделал дубль в полуфинальном матче против Мексики (3:0).

Отметим, что сборная Соединенных Штатов выиграла турнир во 2-й раз подряд – в 2021 году команда обыграла в финале сборную Мексики.

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15 комментариев

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Lindeman
США молодцы конечно. Но хотелось чтобы федерации Северной и Южной Америк объеденили в одну
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-5
+6
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Акира_1
Пулшич красавец. Должен поднять свою цену удачными выступлениями для Челси
+4
-1
+3
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Filipp Gorski
Ответ Lindeman
США молодцы конечно. Но хотелось чтобы федерации Северной и Южной Америк объеденили в одну
Было бы круче
Кубок Америки стал бы интереснее
+7
-4
+3
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Самозанятый
Ответ Lindeman
США молодцы конечно. Но хотелось чтобы федерации Северной и Южной Америк объеденили в одну
Тогда никого из Северной Америки мы на ЧМ не увидим, кроме Мексики раз в 3-4 турнира.
+5
-2
+3
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Самозанятый
Тогда никого из Северной Америки мы на ЧМ не увидим, кроме Мексики раз в 3-4 турнира.
так и квот больше было бы
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Dikki Shelton
Молодцы 👍
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Overkiller
Хоть узнали теперь что там есть такой турнир...
А на спорце даже про чемпионат Бразилии ни слова, только Европа и Аль-Наср-Ал.
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deadjoker
Так, теперь Пулищичу срочно принять ислам, пока арабы в Лондоне закупаются.
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Спартак Уокер
Очень нравится мне сборная США она очень хорошо развивается в последние 10 лет
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Самозанятый
Ответ Автомобилист Зажопинск
так и квот больше было бы
Да, только в ЮА всегда мимо ЧМ пролетает 2-3 вполне крепких сборных. Не звездных, но хороших.
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Давид Agabekyan
Ответ Самозанятый
Да, только в ЮА всегда мимо ЧМ пролетает 2-3 вполне крепких сборных. Не звездных, но хороших.
Мексика, США и возможно Канада смогут побороться с Эквадором, Колумбией
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Самозанятый
Ответ Давид Agabekyan
Мексика, США и возможно Канада смогут побороться с Эквадором, Колумбией
Бросьте, Канада на ЧМ была безнадежна, создав иллюзию борьбы за счет ужасных бельгийцев. Америка тоже была весьма сомнительна, хотя по именам казалась темной лошадкой. У Мексики периодически появляются хорошие поколения - они и будут выходить на ЧМ.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Самозанятый
Да, только в ЮА всегда мимо ЧМ пролетает 2-3 вполне крепких сборных. Не звездных, но хороших.
так сейчас ещё и 48 команд. у северной Америки и Южной в сумме 12. никто бы не пролетел, все четко было бы. А зачем вот Северной сейчас 6 квот, я хз
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Самозанятый
Ответ Автомобилист Зажопинск
так сейчас ещё и 48 команд. у северной Америки и Южной в сумме 12. никто бы не пролетел, все четко было бы. А зачем вот Северной сейчас 6 квот, я хз
Точно, пол 48 команд я и забыл. Тогда однозначно объединять, потому что иначе будут всякие Гаити на ЧМ играть.
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