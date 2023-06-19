США выиграли Лигу наций КОНКАКАФ во 2-й раз подряд, победив Канаду в финале. Пулишич – лучший бомбардир финальной стадии турнира
Сборная США одержала победу в Лиге наций КОНКАКАФ.
Финальная стадия турнира проходила в США с 15 по 18 июня. В Финал четырех по результатам группового этапа, проходившего с июня 2022 года по март 2023 года, вышли сборные США, Канады, Панамы и Мексики, занявшие первые места в своих группах.
В финале турнира сборная США обыграла сборную Канады со счетом 2:0. Голы забили Крис Ричардс и Фоларин Балогун. В матче за 3-е место сборная Мексики обыграла сборную Панамы (1:0).
Лучшим бомбардиром финальной стадии турнира с двумя голами стал полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич – он сделал дубль в полуфинальном матче против Мексики (3:0).
Отметим, что сборная Соединенных Штатов выиграла турнир во 2-й раз подряд – в 2021 году команда обыграла в финале сборную Мексики.
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