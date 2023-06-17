Гуренко возглавил «Уфу», вылетевшую во Вторую лигу

Теги Сергей Гуренко премьер-лига Россия Вторая лига Уфа Футбол

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко возглавил «Уфу».

Клуб из Башкортостана, вылетевший во Вторую лигу по итогам сезона, объявил о назначении 50-летнего специалиста на пот главного тренера. Срок действия контракта не разглашается. 

Последним клубом Гуренко был солигорский «Шахтер» – тренер возглавлял команду в 2021 году. Также специалист работал главным тренером минского «Динамо», входил в тренерские штабы «Краснодара», нальчикского «Спартака», «Амкара», бельгийского «Стандарта» и сборной Сербии.

Фото: t.me/fcufa_team/10365

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7 комментариев

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Savardus
Забавно, что 2 из 6 клубов у человека, где он работал, официально играли договорные матчи. Совпадение?
+9
-6
+3
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Filipp Gorski
Спасибо нет Пусть гниют дальше в своем болоте
pososi
0
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0
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