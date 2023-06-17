Гуренко возглавил «Уфу», вылетевшую во Вторую лигу

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко возглавил «Уфу».

Клуб из Башкортостана, вылетевший во Вторую лигу по итогам сезона, объявил о назначении 50-летнего специалиста на пот главного тренера. Срок действия контракта не разглашается.

Последним клубом был солигорский «Шахтер» – тренер возглавлял команду в 2021 году. Также специалист работал главным тренером минского «Динамо», входил в тренерские штабы «Краснодара», нальчикского «Спартака», «Амкара», бельгийского «Стандарта» и сборной Сербии.

Фото: t.me/fcufa_team/10365

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной