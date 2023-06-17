Канчельскис о будущем: «Поработаю с командой из азиатской части постсоветского пространства, если все будет нормально»

Теги отставки Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис рассказал о вероятном возвращении к тренерской работе.

«На следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее. Если все будет нормально, то буду работать с командой из азиатской части постсоветского пространства. Хорошо, что есть предложения по работе.

Очень хочу приступить к тренерским обязанностям, но любой исход для меня будет нормальным. Спокойно отношусь к таким решениям», — сказал экс-игрок сборной России.

Ранее Канчельскис возглавлял узбекский «Навбахор», «Солярис», «Юрмалу», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».

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3 комментария

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oka79410
Туркменистан?
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Achilles 21
пошёл бы тренировать у себя на родине где родился или на родине отца в крайнем случае:)
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Mega• Battman
Ответ oka79410
Туркменистан?
врятли, наверно Казахстан.
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