Канчельскис о Медиалиге: «Меня приглашали работать. Даже не знаю, какая команда, я сразу отказался. Что вносит МФЛ в наш футбол?»

Теги Андрей Канчельскис Сборная Кыргызстана по футболу Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Канчельскис заявил, что отклонил предложение о работе в Winline Медиалиге.

«Меня приглашали работать в команду Медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит Медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в Медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать, потому что отказался сразу же. Для меня это неинтересно.

Кому-то интересно, ему хочется и нравится. Когда ты работаешь и тебе интересно, ты будешь рваться и иди к этому. В любом случае это решение людей, которые там работают, и я никого не собираюсь обвинять. Может быть, у них есть какие-то виды, понимание. Я пока ничего в Медиалиге особенного не вижу. А им дай Бог и дальше развиваться.

Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть еще пара команд. Поживем-увидим, надеюсь, все будет нормально, будем работать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

2 комментария

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Pavlov_16
А что вносит наш футбол в "наш футбол". Один только регресс, ничего нового, кроме формата кубка нет, никакого прогресса, никакого развития детского футбола.
+4
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+4
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Bor2193
Мостовой - «контакты остались?»
0
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