Беленов интересен «Факелу», «Рубин» не рассчитывает на вратаря (Metaratings)

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Факел Александр Беленов Футбол

Вратарь «Рубина» Александр Беленов интересен «Факелу».

36-летний голкипер знаком главному тренеру воронежцев Вадиму Евсееву по совместной работе в «Уфе».

В минувшем сезоне основным вратарем «Факела» был Илья Свинов, но он принадлежит «Спартаку».

По данным Metaratings.ru, «Рубин» не рассчитывает на Беленова, чей контракт действует до июня 2024 года.

В минувшем сезоне голкипер провел лишь 4 матча. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Илья Сутурин
Беленов надёжный вратарь, для Факела отличный вариант! Тем более Свинов вернётся в Спартак! Спортс пишит, что возможно мой комментарий нарушает правила! Это из-за фамилии Свинов очень смешно! Надо бы Свинову на вас в суд подать, как Хохлов на одну популярную соц. сеть!)
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