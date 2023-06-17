Беленов интересен «Факелу», «Рубин» не рассчитывает на вратаря (Metaratings)
Вратарь «Рубина» Александр Беленов интересен «Факелу».
36-летний голкипер знаком главному тренеру воронежцев Вадиму Евсееву по совместной работе в «Уфе».
В минувшем сезоне основным вратарем «Факела» был Илья Свинов, но он принадлежит «Спартаку».
По данным Metaratings.ru, «Рубин» не рассчитывает на Беленова, чей контракт действует до июня 2024 года.
В минувшем сезоне голкипер провел лишь 4 матча. Подробнее его статистика – здесь.
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