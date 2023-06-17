Беленов интересен «Факелу», «Рубин» не рассчитывает на вратаря (Metaratings)

Вратарь «Рубина» Александр Беленов интересен «Факелу».

36-летний голкипер знаком главному тренеру воронежцев Вадиму Евсееву по совместной работе в «Уфе».

В минувшем сезоне основным вратарем «Факела» был Илья Свинов, но он принадлежит «Спартаку».

По данным Metaratings.ru, «Рубин» не рассчитывает на Беленова, чей контракт действует до июня 2024 года.

В минувшем сезоне голкипер провел лишь 4 матча. Подробнее его статистика – здесь.