Дешам о 3:0 с Гибралтаром: «Франция должна была забить больше, но поле было не в лучшем состоянии»

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Гибралтаром (3:0) в отборе Евро-2024.

«Задачей было победить, сделать свою работу, но мы должны были забить больше, пусть их вратарь и сделал несколько хороших сэйвов. Мы всегда можем играть лучше, быстрее, но поле было не в лучшем состоянии.

Гибралтар делал то, что умел – неплохо оборонялся коллективно, как это было в матчах с Грецией [0:3] и Нидерландами [0:3]. Мы создали много моментов и если бы лучше реализовывали их, счет был бы крупнее.

В целом я доволен игрой, и теперь нужно думать о понедельнике – о важном матче с Грецией», – сказал главный тренер сборной .