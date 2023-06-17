Дешам о 3:0 с Гибралтаром: «Франция должна была забить больше, но поле было не в лучшем состоянии»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Футбол

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Гибралтаром (3:0) в отборе Евро-2024.

«Задачей было победить, сделать свою работу, но мы должны были забить больше, пусть их вратарь и сделал несколько хороших сэйвов. Мы всегда можем играть лучше, быстрее, но поле было не в лучшем состоянии.

Гибралтар делал то, что умел – неплохо оборонялся коллективно, как это было в матчах с Грецией [0:3] и Нидерландами [0:3]. Мы создали много моментов и если бы лучше реализовывали их, счет был бы крупнее.

В целом я доволен игрой, и теперь нужно думать о понедельнике – о важном матче с Грецией», – сказал главный тренер сборной Франции.

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