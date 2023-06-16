Товарищеские матчи. Польша сыграет с Германией, Сербия против Иордании, Швеция встречается с Новой Зеландией
Сборные Польши и Германии проведут товарищеский матч.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 16 июня, 20.00, «Френдс Арена»
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Швеция –
Нордфельдт, Сундгрен, Старфельт, Экдаль, Гудмундссон (Сема, 46), Роден, Ольссон (Карлстрем, 46), Каюсте (Ларссон, 61), Классон (Эланга, 61), Квайсон, Карлссон.
- Дата проведения
- 16 июня, 21.30, «Франц Хорр»
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Сербия –
Райкович, Бабич, Машович, Эракович, Лазович, Костич, Груйич, Рачич, Джуричич, Самарджич, Йованович.
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Иордания –
Абу-Лайла, Абу-Араб, Hasan Abu Hasheesh, Musallam Naseeb, Хаддад, Аль-Марди, Al Rawabdeh, Sami, Аль-Тамари, Olwan, Alnaimat.
- Предупреждение:
- Musallam Naseeb (1).
- Дата проведения
- 16 июня, 21.45, «Национальный стадион»
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Польша –
Шченсны, Кендзера, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Блашчиковски, Зелиньски, Шиманьски, Шиманьски, Каминьски, Левандовски.
- Дата проведения
- 16 июня, 22.00, «Месталья»
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Колумбия –
Монтеро, Муньос, Санчес, Лукуми, Salazar Osorio, Куадрадо, Лерма, Карраскаль, Диас, Борре, Валоес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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