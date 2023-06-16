Товарищеские матчи. Польша сыграет с Германией, Сербия против Иордании, Швеция встречается с Новой Зеландией

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Сборные Польши и Германии проведут товарищеский матч.

Товарищеские матчи

Швеция – Новая Зеландия 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 июня, 20.00, «Френдс Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Маккоуэтт, 1:1 – 39 Карлссон, 2:1 – 44 Квайсон, 3:1 – 45 Карлссон.
ШвецияНордфельдт, Сундгрен, Старфельт, Экдаль, Гудмундссон (Сема, 46), Роден, Ольссон (Карлстрем, 46), Каюсте (Ларссон, 61), Классон (Эланга, 61), Квайсон, Карлссон.
Новая ЗеландияСэйл, Пэйн, Бокселл, Туилома, Какаче, Льюис, Эллиотт, Белл, Стаменич, Гарбетт, Маккоуэтт, Джаст, Уэйн (Мата, 67).

 

Сербия – Иордания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Франц Хорр»
Онлайн матча
СербияРайкович, Бабич, Машович, Эракович, Лазович, Костич, Груйич, Рачич, Джуричич, Самарджич, Йованович.
ИорданияАбу-Лайла, Абу-Араб, Hasan Abu Hasheesh, Musallam Naseeb, Хаддад, Аль-Марди, Al Rawabdeh, Sami, Аль-Тамари, Olwan, Alnaimat.
Предупреждение:
Musallam Naseeb (1).

 

Польша – Германия
Дата проведения
16 июня, 21.45, «Национальный стадион»
Онлайн матча
ПольшаШченсны, Кендзера, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Блашчиковски, Зелиньски, Шиманьски, Шиманьски, Каминьски, Левандовски.
Германиятер Стеген, Рюдигер, Керер, Тиав, Хофманн, Хенрихс, Киммих, Джан, Виртц, Хавертц, Мусиала.

 

Колумбия – Ирак
Дата проведения
16 июня, 22.00, «Месталья»
Онлайн матча
КолумбияМонтеро, Муньос, Санчес, Лукуми, Salazar Osorio, Куадрадо, Лерма, Карраскаль, Диас, Борре, Валоес.
ИракХассан, Mohideen, Диа Путрос, Натик, Файез, Баеш, Доски, Якоб, Рашид, Al-Ammari, Abdulla.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

3 комментария

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Okaka
сербы Самарджича забрали у немцев
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