Генсек РФС о санкциях: «У нас даже команды дружественных стран не могут выступать. ФИФА боялась, как мир отреагирует на матч с Ираком»

Теги Сборная России по футболу ФИФА РФС Сборная Ирака по футболу Максим Митрофанов Политика ТАСС Футбол

Генсек РФС рассказал, что ФИФА боялась реакции мира на матч России и Ирака в Петербурге.

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге провела встречу с командой Ирака (2:0). Это был первый домашний матч национальной команды с ноября 2021 года.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубные команды от участия в международных турнирах. 

«Футбол, как и все виды спорта, серьезно пострадал после введения ограничений, однако он отличается от других видов спорта в своем регулировании, все права принадлежат ФИФА, по этим правилам живут все страны.

Если мы хотим проводить у себя турниры, то это становится невозможно, потому что даже не могут выступать команды дружественных стран.

Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России», – сказал Максим Митрофанов.

7 комментариев

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goshforever
Митрофанушка очередную сказку на ночь решил рассказать о том, как он героически привез Ирак в Петербург? Видимо, надо что-то на ПЭМФ спеть великое.

ФИФА до лампочки товарищеские матчи в целом, это вопрос договора между двумя сторонами. Чтобы товарищеский матч дал рейтинговые очки, его надо зарегистрировать у ФИФА, это да. Как мы видим, проблем с этим нет.

Митрофанов лучше рассказал бы, как так получилось, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA, где Иран сильнейшим составом играет, а потом вообще в июне без игр осталась. Гений
+10
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Ковид 07.10.52
Что так...за нами же все прогрессивное человечество...
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Тиджани Бабангида
На форуме принято чем-то хвалиться. В плане футбола - по факту нечем. Вот и проведение супер-матча через все тернии выглядит достижением
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СИ
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« ФИФА боялась «
Кто тебе об этом доложил?
Да не боится фифа никого.
Русофобская организация Фифа и уефа идут в ногу с западом.
А что верно, Митрофанов, что игр международных в ближайшие 5-6 лет не предвидится.
Поэтому, сейчас ни рфс ни ген сек рфс с огромной зарплатой и огромным штатом рфс ни тренер сборной никому не нужны.
Подай отставку, найди новую работу по плечу пускай придут в наш футбол другие люди люди из футбола профи которые поднимут наш футбол с колен даже в режиме санкций.
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Ювентиниус
Ничего, все нормально строго по плану :(
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sebastian1410
Ответ goshforever
Митрофанушка очередную сказку на ночь решил рассказать о том, как он героически привез Ирак в Петербург? Видимо, надо что-то на ПЭМФ спеть великое. ФИФА до лампочки товарищеские матчи в целом, это вопрос договора между двумя сторонами. Чтобы товарищеский матч дал рейтинговые очки, его надо зарегистрировать у ФИФА, это да. Как мы видим, проблем с этим нет. Митрофанов лучше рассказал бы, как так получилось, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA, где Иран сильнейшим составом играет, а потом вообще в июне без игр осталась. Гений
Официальную позицию РФС и главный тренер озвучили - там жарко, да и отпуск вообще то.
+1
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goshforever
Ответ sebastian1410
Официальную позицию РФС и главный тренер озвучили - там жарко, да и отпуск вообще то.
В сентябре в Катаре зато будет холодно))

Отпуск у буратин и Валеры - это очень важно
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