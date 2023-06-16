Генсек РФС о санкциях: «У нас даже команды дружественных стран не могут выступать. ФИФА боялась, как мир отреагирует на матч с Ираком»

Генсек РФС рассказал, что ФИФА боялась реакции мира на матч России и Ирака в Петербурге.

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге провела встречу с командой (2:0). Это был первый домашний матч национальной команды с ноября 2021 года.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубные команды от участия в международных турнирах.

«Футбол, как и все виды спорта, серьезно пострадал после введения ограничений, однако он отличается от других видов спорта в своем регулировании, все права принадлежат ФИФА, по этим правилам живут все страны.

Если мы хотим проводить у себя турниры, то это становится невозможно, потому что даже не могут выступать команды дружественных стран.

Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России», – сказал .