Генсек РФС о санкциях: «У нас даже команды дружественных стран не могут выступать. ФИФА боялась, как мир отреагирует на матч с Ираком»
Генсек РФС рассказал, что ФИФА боялась реакции мира на матч России и Ирака в Петербурге.
26 марта сборная России в Санкт-Петербурге провела встречу с командой Ирака (2:0). Это был первый домашний матч национальной команды с ноября 2021 года.
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубные команды от участия в международных турнирах.
«Футбол, как и все виды спорта, серьезно пострадал после введения ограничений, однако он отличается от других видов спорта в своем регулировании, все права принадлежат ФИФА, по этим правилам живут все страны.
Если мы хотим проводить у себя турниры, то это становится невозможно, потому что даже не могут выступать команды дружественных стран.
Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России», – сказал Максим Митрофанов.
ФИФА до лампочки товарищеские матчи в целом, это вопрос договора между двумя сторонами. Чтобы товарищеский матч дал рейтинговые очки, его надо зарегистрировать у ФИФА, это да. Как мы видим, проблем с этим нет.
Митрофанов лучше рассказал бы, как так получилось, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA, где Иран сильнейшим составом играет, а потом вообще в июне без игр осталась. Гений
Кто тебе об этом доложил?
Да не боится фифа никого.
Русофобская организация Фифа и уефа идут в ногу с западом.
А что верно, Митрофанов, что игр международных в ближайшие 5-6 лет не предвидится.
Поэтому, сейчас ни рфс ни ген сек рфс с огромной зарплатой и огромным штатом рфс ни тренер сборной никому не нужны.
Подай отставку, найди новую работу по плечу пускай придут в наш футбол другие люди люди из футбола профи которые поднимут наш футбол с колен даже в режиме санкций.
Отпуск у буратин и Валеры - это очень важно