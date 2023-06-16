РФС и Дагестан заключили соглашение о создании футбольного центра на экономическом форуме в Петербурге

РФС и Дагестан заключили соглашение о создании футбольного центра.

Президент РФС Александр Дюков и глава Дагестана Сергей Меликов подписали соглашение в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

В рамках проекта планируется построить комплекс футбольных полей, центр подготовки юных футболистов с возможностью круглогодичного использования, расположенный на берегу Каспийского моря, а также медико-восстановительный комплекс.

В настоящее время главой республики Дагестан определен участок для строительства размером 10-12 гектаров.

«Развитие футбола на всей территории страны является приоритетом для РФС. Важной частью этой работы является создание условий, которые позволят сделать подготовку футболистов более качественной и эффективной.

Рады, что руководство Дагестана уделяет большое внимание этому вопросу и намерено вывести футбольную инфраструктуру региона на новый уровень. РФС, со своей стороны, окажет этой инициативе максимальную поддержку», – сказал Дюков.