Модрич о Хорватии в финале Лиги наций: «Выиграть первый трофей в истории сборной будет исполнением мечты»

Лука Модрич оценил выход сборной Хорватии в финал Лиги наций.

В 1/2 финала хорваты обыграли (4:2 доп. вр.) и встретятся в решающем матче с Испанией или Италией.

«Мы провели блестящий матч, ровно как и хотели. Возможно, не в первые 20 минут, но затем мы стали прибавлять. После того как Крама [Крамарич] забил, мы включили максимальные обороты и действовали очень здорово. Обидно, что пропустили на последней минуте, но затем снова проявили характер в дополнительное время.

Мы не испытывали страха, но отдельные моменты могут менять течение матча, как, например, гол в конце основного времени. Мы здорово на это отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который превосходно сыграл. Вся команда провела блестящий матч – с первой минуты до последней.

Победа в финале станет невероятным достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Завтра посмотрим, кто нам достанется в соперники по финалу. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты», – сказал капитан сборной .

Модрич в шаге от трофея! Голландцы спаслись на 90+6, хорваты классически вынесли в овертайме – и вышли в финал Лиги наций