Модрич о Хорватии в финале Лиги наций: «Выиграть первый трофей в истории сборной будет исполнением мечты»

Теги сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич оценил выход сборной Хорватии в финал Лиги наций.

В 1/2 финала хорваты обыграли Нидерланды (4:2 доп. вр.) и встретятся в решающем матче с Испанией или Италией.

«Мы провели блестящий матч, ровно как и хотели. Возможно, не в первые 20 минут, но затем мы стали прибавлять. После того как Крама [Крамарич] забил, мы включили максимальные обороты и действовали очень здорово. Обидно, что пропустили на последней минуте, но затем снова проявили характер в дополнительное время.

Мы не испытывали страха, но отдельные моменты могут менять течение матча, как, например, гол в конце основного времени. Мы здорово на это отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который превосходно сыграл. Вся команда провела блестящий матч – с первой минуты до последней.

Победа в финале станет невероятным достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Завтра посмотрим, кто нам достанется в соперники по финалу. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты», – сказал капитан сборной Хорватии.

Модрич в шаге от трофея! Голландцы спаслись на 90+6, хорваты классически вынесли в овертайме – и вышли в финал Лиги наций

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6 комментариев

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AC_Milan_7
До сих пор не понял этот турнир и правила в нем)
+5
-2
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Talgat Ergeshov
должны брать хотя бы 1 трофей: 2 полуфинала ЧМ, 1 финал и тут еще 1 финал,дайте и модричу уйти из сборной с трофеем)))
+2
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mjordan
ну, скажем так, трофейчик...
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Talgat Ergeshov
должны брать хотя бы 1 трофей: 2 полуфинала ЧМ, 1 финал и тут еще 1 финал,дайте и модричу уйти из сборной с трофеем)))
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0:4 на спотифай камп ноу
Это поколение Хорват заслужило трофей, Наверное это будет первый трофей братьев Славян с 1960 года.
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Spaten
Модрич как Месси , за кубком всей жизни идёт
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