Виталий Мутко: «Задачи в РФС решены, я удовлетворен. Всем удачи»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги работы на посту президента , который он сегодня покинул.

«Заступая на пост президента , я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира.

В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию.

Я, в свою очередь, намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», – сказал Мутко.

Мутко руководил с 2005 по 2009 год, затем снова возглавил организацию в 2015 году. В конце декабря 2017 года он объявил о приостановке деятельности.

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