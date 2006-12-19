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    Виталий Мутко: «Задачи в РФС решены, я удовлетворен. Всем удачи»

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС ЧМ-2018 Футбол

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги работы на посту президента РФС, который он сегодня покинул.

    «Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира.

    В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию.

    Я, в свою очередь, намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

    Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», – сказал Мутко.

    Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, затем снова возглавил организацию в 2015 году. В конце декабря 2017 года он объявил о приостановке деятельности.

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