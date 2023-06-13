Дата старта нового сезона РПЛ 2023/2024 — когда начнется сезон в Российской Премьер Лиге

Теги премьер-лига Англия Футбол

Совсем недавно стыковыми матчами за право остаться в Российской Премьер-лиге закончился футбольный сезон, но уже сейчас можно говорить о следующем. До его начала остается чуть более месяца. Официальная дата начала — 23 июля, она была определена на общем собрании команд РПЛ еще в апреле 2023 года, и изменений пока не вносилось.

До зимней паузы каждая команда сыграет по 17 матчей, а после перерыва будут проведены оставшиеся тринадцать туров. Пока неизвестна дата последнего тура, как и неизвестен весь календарь соревнований, который будет утвержден в конце июня.

В чемпионате примут участие шестнадцать команд. По итогам сезона 2020–2023 Премьер-лигу покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Вместо них в высший класс поднялся спустя год казанский «Рубин». После долгого перерыва среди сильнейших футбольных команд страны оказалась калининградская «Балтика». По итогам стыковых поединков прописку в Премьер-лиге сохранили воронежский «Факел» и «Нижний Новгород».

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