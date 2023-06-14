После стыковых матчей за право играть в будущем сезоне в Российской Премьер-лиге окончательно сформировался состав участников сезона. Выглядит он следующим образом:

«Зенит» (Санкт-Петербург)

ЦСКА)Москва)

«Спартак» (Москва)

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ахмат» (Грозный)

«Краснодар» (Краснодар)

«Оренбург» (Оренбург)

«Локомотив» (Москва)

«Динамо» (Москва)

«Сочи» (Сочи)

«Урал» (Екатеринбург)

«Крылья Советов» (Самара)

«Факел» (Воронеж)

«Пари НН» (Нижний Новгород)

«Рубин» (Казань)

«Балтика» (Калининград)

По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Повышение в классе получили казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» в стыковых матчах оказались сильнее красноярского «Енисея» и московской «Родины», соответственно.