Участники нового сезона РПЛ 2023/2024 — все команды участники Чемпионата России по футболу 2023/2024

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

После стыковых матчей за право играть в будущем сезоне в Российской Премьер-лиге окончательно сформировался состав участников сезона. Выглядит он следующим образом:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • ЦСКА)Москва)
  • «Спартак» (Москва)
  • «Ростов» (Ростов-на-Дону)
  • «Ахмат» (Грозный)
  • «Краснодар» (Краснодар)
  • «Оренбург» (Оренбург)
  • «Локомотив» (Москва)
  • «Динамо» (Москва)
  • «Сочи» (Сочи)
  • «Урал» (Екатеринбург)
  • «Крылья Советов» (Самара)
  • «Факел» (Воронеж)
  • «Пари НН» (Нижний Новгород)
  • «Рубин» (Казань)
  • «Балтика» (Калининград)

По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Повышение в классе получили казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» в стыковых матчах оказались сильнее красноярского «Енисея» и московской «Родины», соответственно.

1 комментарий

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MAXIMum1
Главный плюс, что стало меньше команд из московского региона. А то так превратимся в открытый чемпионат Москвы и МО. Не говоря уже, что у этих команд изначальное преимущество, меньше выездов.
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