Участники нового сезона РПЛ 2023/2024 — все команды участники Чемпионата России по футболу 2023/2024
После стыковых матчей за право играть в будущем сезоне в Российской Премьер-лиге окончательно сформировался состав участников сезона. Выглядит он следующим образом:
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА)Москва)
- «Спартак» (Москва)
- «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Ахмат» (Грозный)
- «Краснодар» (Краснодар)
- «Оренбург» (Оренбург)
- «Локомотив» (Москва)
- «Динамо» (Москва)
- «Сочи» (Сочи)
- «Урал» (Екатеринбург)
- «Крылья Советов» (Самара)
- «Факел» (Воронеж)
- «Пари НН» (Нижний Новгород)
- «Рубин» (Казань)
- «Балтика» (Калининград)
По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Повышение в классе получили казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» в стыковых матчах оказались сильнее красноярского «Енисея» и московской «Родины», соответственно.
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