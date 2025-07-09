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  • «Реал» час кружил над воздушным пространством Вирджинии в ожидании посадки в Ньюарке. Клуб вылетел из Майами на час позже из-за шторма
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«Реал» час кружил над воздушным пространством Вирджинии в ожидании посадки в Ньюарке. Клуб вылетел из Майами на час позже из-за шторма

«Реал» прибыл в Нью-Джерси на час позже запланированного.

9 июля «Реал» и «ПСЖ» проведут полуфинальный матч клубного чемпионата мира в Нью-Джерси.

Мадридская команда отправилась на игру из Майами. Из-за шторма самолет с командой вылетел на час позже.

Плохие погодные условия также наблюдались в Нью-Йорке и Ньюарке.

Перегруженность на посадочной полосе вынудила самолет с «Реалом» ожидать посадки, зависнув над воздушным пространством Вирджинии еще на час.

В результате самолет приземлился в аэропорту Ньюарка, но «Мадрид» отменил пресс-конференцию главного тренера Хаби Алонсо перед матчем с «ПСЖ».

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?3817 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoХаби Алонсо
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