Куман о Лиге наций: «У Нидерландов хорошая команда. У нас много энергии, чтобы выйти в финал»

Роналд Куман оценил шансы сборной Нидерландов на победу в Лиге наций.

Сегодня в 1/2 финала «оранжевые» сыграют с Хорватией.

«Это трофей, который мы можем выиграть. Он уже находится в нашей стране. Но я слышал, что завтра на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что посмотрим, будет ли ощущаться наше домашнее преимущество.

Завтра в воротах сыграет Бейло. Обычно я не сторонник замены вратаря на серию пенальти [если до этого дойдет], поэтому вряд ли это произойдет.

Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Голландии. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия – очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело.

– фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающим пониманием игры. Мы хотим лишить его возможности разворачиваться и делать передачи. Но вся полузащита Хорватии играет как один мощный блок», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.