Куман о Лиге наций: «У Нидерландов хорошая команда. У нас много энергии, чтобы выйти в финал»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Роналд Куман оценил шансы сборной Нидерландов на победу в Лиге наций.

Сегодня в 1/2 финала «оранжевые» сыграют с Хорватией.

«Это трофей, который мы можем выиграть. Он уже находится в нашей стране. Но я слышал, что завтра на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что посмотрим, будет ли ощущаться наше домашнее преимущество.

Завтра в воротах сыграет Бейло. Обычно я не сторонник замены вратаря на серию пенальти [если до этого дойдет], поэтому вряд ли это произойдет.

Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Голландии. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия – очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело.

Модрич – фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающим пониманием игры. Мы хотим лишить его возможности разворачиваться и делать передачи. Но вся полузащита Хорватии играет как один мощный блок», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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5 комментариев

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Артур Иванов
В Ла лиге не сильно получилось
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JustF0rTheW1n322
Последний рывок футболистов: либо до лазарета, либо до трофея.
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Ramin Mamedov
Ответ Акбар Кадыров
Зато в сборной получалось
а что там получилось? он вроде ни на одном крупном турнире не тренировал
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ɔculpa
Ответ Ramin Mamedov
а что там получилось? он вроде ни на одном крупном турнире не тренировал
Относительно предыдущих провалов сборной и их тренеров после 2014-го, у Кумана получилось неплохо: выход на Евро и финал ЛН. Не потрясающе, но неплохо работал.
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