Далич о Лиге наций: «Хорватия осталась без Гвардиола, но постарается завоевать трофей»

Златко Далич считает, что у сборной Хорватии есть шанс выиграть Лигу наций.

Сегодня в 1/2 финала хорваты встретятся с Нидерландами.

«Очень горжусь тем, чего мы добились за пять-шесть лет, что я работаю тренером сборной. У меня действительно отличная работа. Для меня это большая честь, приносящая мне счастье.

Каждый хороший результат также укрепляет уверенность и веру в сборную. Финальный турнир уже на горизонте, и вот мы входим в четверку лучших команд наций. У нас есть шанс добиться успеха. Думаю, мы способны победить. У нас сильные соперники, но сборная всегда хороша, а я всегда настроен оптимистично.

Это большое достижение – войти в четверку лучших команд Европы. То, что мы сделали, уже является большим успехом, но мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль. И мы хотим здесь это показать.

У нас были проблемы в первых двух розыгрышах Лиги наций, но сейчас нам удалось добиться отличного результата – мы обыграли Францию и Данию на групповом этапе, заняли первое место и вышли в финальную стадию.

Мы хотим сделать все возможное. У нас есть шанс достигнуть еще одного большого результата. У нас есть качества, чтобы добиться этого. И мы хотим сделать это.

Мы остались без нашего лучшего защитника , который отлично сыграл на последнем чемпионате мира, но большая часть команды здесь. В частности, Модрич. Будет нелегко, но я оптимист. Мы никогда не сдаемся, всегда выкладываемся по полной и постараемся завоевать трофей», – сказал главный тренер сборной Хорватии.