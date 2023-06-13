«Ювентус» интересуется защитником «Монцы» Аугусто. Могут подписать Паризи из «Эмполи» и двоих игроков «Сассуоло»

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Монца Сассуоло Давиде Фраттези Николо Дзаньоло Арман Лорьянте Карлос Аугусто Фабиано Паризи Футбол

«Ювентус» хочет усилиться за счет подписаний молодых игроков.

По информации La Gazzetta dello Sport, в связи с непопаданием в еврокубки на следующий сезон «Ювентус» намерен изменить трансферную политику, отдавая предпочтение молодым игрокам.

В частности, сообщается, что «Ювентусу» интересен защитник «Монцы» Карлос Аугусто. В его подписании заинтересован главный тренер Массимилиано Аллегри, считающий, что бразилец поможет «Ювентусу» в перспективе.

Также «Юве» интересуется защитником «Эмполи» Фабиано Паризи, полузащитниками «Сассуоло» Давиде Фраттези и Арманом Лорьянте.

Кроме того, сообщается об интересе «Ювентуса» к Николо Дзаньоло, однако его подписание маловероятно.

5 комментариев

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Muslim Muslim
Лорьянте, кстати, впечатлил.. Видел его игру.. Хорошая скорость, дриблинг) Но опять же идти к Аллегри глупость большая..
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bb_att
Интересно под какого тренера трансферы, на какую позициюи роль и в какую схему. Сейчас "на выход" есть более-менеев состав из игроков, которых набрали, дали контракт и теперь не знаем что с ними делать
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Барыга блинами
Сезон неплохой проводит, но как замена Сандро, слабовато. Есть опасения, что окажется заложником системы Паладино (как многие игроки Гасперини). Все-таки он скорее латераль, чем чистый левый защитник.
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софочка
Ответ Muslim Muslim
Лорьянте, кстати, впечатлил.. Видел его игру.. Хорошая скорость, дриблинг) Но опять же идти к Аллегри глупость большая..
Лорьянте провёл хорошую первую половину сезона, а потом так деградировал, что потерял место в основе под конец сезона
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