«Ювентус» интересуется защитником «Монцы» Аугусто. Могут подписать Паризи из «Эмполи» и двоих игроков «Сассуоло»
«Ювентус» хочет усилиться за счет подписаний молодых игроков.
По информации La Gazzetta dello Sport, в связи с непопаданием в еврокубки на следующий сезон «Ювентус» намерен изменить трансферную политику, отдавая предпочтение молодым игрокам.
В частности, сообщается, что «Ювентусу» интересен защитник «Монцы» Карлос Аугусто. В его подписании заинтересован главный тренер Массимилиано Аллегри, считающий, что бразилец поможет «Ювентусу» в перспективе.
Также «Юве» интересуется защитником «Эмполи» Фабиано Паризи, полузащитниками «Сассуоло» Давиде Фраттези и Арманом Лорьянте.
Кроме того, сообщается об интересе «Ювентуса» к Николо Дзаньоло, однако его подписание маловероятно.
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