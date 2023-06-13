«Ювентус» интересуется защитником «Монцы» Аугусто. Могут подписать Паризи из «Эмполи» и двоих игроков «Сассуоло»

«Ювентус» хочет усилиться за счет подписаний молодых игроков.

По информации La Gazzetta dello Sport, в связи с непопаданием в еврокубки на следующий сезон «Ювентус» намерен изменить трансферную политику, отдавая предпочтение молодым игрокам.

В частности, сообщается, что «Ювентусу» интересен защитник «Монцы» . В его подписании заинтересован главный тренер Массимилиано Аллегри, считающий, что бразилец поможет «Ювентусу» в перспективе.

Также «Юве» интересуется защитником « » , полузащитниками « » Давиде Фраттези и Арманом Лорьянте.

Кроме того, сообщается об интересе « » к Николо Дзаньоло, однако его подписание маловероятно.