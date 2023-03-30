«МЮ» рассматривает форварда «Аталанты» Хейлунда как альтернативу Кейну. Датчанин – лучший бомбардир отбора Евро-2024

« » интересуется форвардом «Аталанты» .

Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай, если не удастся приобрести Харри Кейна.

Также англичанине изучают форварда «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, об интересе к которому писали ранее.

Хейлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В текущем сезоне Серии А он провел 23 игры, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

20-летний футболист лидирует в гонке бомбардиров отбора Евро-2024. На счету нападающего сборной 5 мячей после 2 туров. Его подробную статистику можно найти здесь.