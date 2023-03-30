«МЮ» рассматривает форварда «Аталанты» Хейлунда как альтернативу Кейну. Датчанин – лучший бомбардир отбора Евро-2024
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Аталанты» Расмусом Хейлундом.
Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай, если не удастся приобрести Харри Кейна.
Также англичанине изучают форварда «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, об интересе к которому писали ранее.
Хейлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В текущем сезоне Серии А он провел 23 игры, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
20-летний футболист лидирует в гонке бомбардиров отбора Евро-2024. На счету нападающего сборной Дании 5 мячей после 2 туров. Его подробную статистику можно найти здесь.
Боссы МЮ: у нас есть Холланд дома
МЮ: ок!