«МЮ» рассматривает форварда «Аталанты» Хейлунда как альтернативу Кейну. Датчанин – лучший бомбардир отбора Евро-2024

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Дании по футболу возможные трансферы квалификация Евро-2024 Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Аталанты» Расмусом Хейлундом.

Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай, если не удастся приобрести Харри Кейна.

Также англичанине изучают форварда «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, об интересе к которому писали ранее.

Хейлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В текущем сезоне Серии А он провел 23 игры, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

20-летний футболист лидирует в гонке бомбардиров отбора Евро-2024. На счету нападающего сборной Дании 5 мячей после 2 туров. Его подробную статистику можно найти здесь.

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19 комментариев

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DavidRobertJosephBeckham
Кстати очень добротный малый, скорость и реализация программы на высоте, но это больше форвард на перспективу, чем готовый мастер. Зато цена норм будет.
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Alexander Yavriantz
Хорошо, что на рынке появилось много форвардов, не будет рубки за 1-2 игрока между всеми топ-клубами.
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Дима Зезуль
Тен Хааг: Хочу Холланда
Боссы МЮ: у нас есть Холланд дома
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Dm Kznts
Ответ Roman
Наш Маню любит списывать за более успешным братом. Я помню, как раньше МЮ хватался за всех игроков, которыми Сити интересовался. Сити хотел Алексиса Санчеса, но мю заспыпал его деньгами и увел к себе. Сити проявил интерес к Фреду, Маню сразу же достал кучу денег и завалил Шахтер деньгами. Потом Сити поинтересовался, что там с Роналду и Маню все вверх дном перевернул ради того, чтобы подписать фрукта. Также и с Санчо было Как мы видим, со всеми этими трансферами МЮ попал в лужу, разве что Фред иногда играет. Вот теперь Маню и своего Холанда захотел, чтобы не отличаться от более успешного брата
ромка, что за детская аналитика ??
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Phantomm
Хейлунд вовремя выстрелил, 2 хороших матча и уже МЮ интересуется
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Милан 777
Финам и Казахам забить 5 мячей дорогого стоит ☝️
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Александр Аракелян
Ответ Roman
Наш Маню любит списывать за более успешным братом. Я помню, как раньше МЮ хватался за всех игроков, которыми Сити интересовался. Сити хотел Алексиса Санчеса, но мю заспыпал его деньгами и увел к себе. Сити проявил интерес к Фреду, Маню сразу же достал кучу денег и завалил Шахтер деньгами. Потом Сити поинтересовался, что там с Роналду и Маню все вверх дном перевернул ради того, чтобы подписать фрукта. Также и с Санчо было Как мы видим, со всеми этими трансферами МЮ попал в лужу, разве что Фред иногда играет. Вот теперь Маню и своего Холанда захотел, чтобы не отличаться от более успешного брата
от того, что ты 18 тысяч раз назвал сити более успешным, он более успешным не стал
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Александр Самбур
А кем тогда МЮ не интересуется?давайте об этом!
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Roman
Ответ Aleksey Yashin
Ман Сити: только не списывай один в один МЮ: ок!
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-17
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laudrup
По мне, так Хейлунд посильнее француза будет. Но, ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к лиге, новой команде, чтобы стабильно забивать много. Тот же Кейн - гарантия голов в первый же сезон.
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Эрик 0:7 Хаг бросается на все блистящее...или только по старой схеме "интересуется" ?
+2
-9
-7
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romaroman26
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Думают, что если похоже по звучанию с Холандом, то забивать много будет 😁😁😁
вауу да ты оригинал
+5
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Fern707
Муани будет вторым Марсьялем
+4
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Думают, что если похоже по звучанию с Холандом, то забивать много будет 😁😁😁
+3
-3
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Aleksey Yashin
Ман Сити: только не списывай один в один
МЮ: ок!
+15
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Elik1989
Хейлунд альтернатива Кейна?... ага, конечно)
+1
-1
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Лёха Жданчик
Мб попробовать Мактоминая в качестве форварда? Потому что в опорной зоне он только карточки получает...
+38
-1
+37
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M_i_t_y_a
Холанд против Хейлунда
+28
0
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Чёрный тюльпан
Да никакого Хейлунда не будет, источник - MEN, а это даже не Daily Mail.
+6
-1
+5
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