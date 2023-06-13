Вратарь «Крыльев» Овсянников о Португалии: «Отопление плохое, не было батарей, готовили сами. Ожидал большего, но знал, что «Лейрия» не из премьер-лиги»

Теги Крылья Советов Лейрия премьер-лига Россия Матч ТВ Егор Голенков Богдан Овсянников Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал о жизни в Португалии в период аренды.

Овсянников выступал за португальскую «Лейрию» в сезоне-2017/18.

– Как поступило предложение?

– В этот момент у меня появился агент. Сначала поступило предложение Егору Голенкову, затем мне. Глаза загорелись – Португалия, Европа! Мы сразу согласились и поехали.

– Голенков в интервью коллегам жаловался на ужасные бытовые условия.

– Думали, что будем тренироваться с основной командой, но начали работать с дублем, было ужасное поле – синтетика плохого качества, Егору вроде даже делали операцию на колене. Добираться долго – минут 20-30 от дома. Позже потихоньку перешли к тренировкам с основой, у них было натуральное поле.

В квартире плохое отопление, стояли электрические обогреватели, не было батарей, постоянная влажность, особенно зимой. Готовили себе сами, это тоже доставляло дискомфорт. Я вообще никогда не готовил, в Самаре столовая – все готово, а там пришлось учиться.

Ожидания были немного выше, но я знал, что команда не из премьер‑лиги. Понимал, что еду показывать себя и двигаться дальше, – сказал вратарь «Крыльев Советов».

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7 комментариев

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Глебиньо
просвещу не совсем умного.В Португалии практически везде дома без отопления
+13
-2
+11
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Федор Шерстобитов
Капец у него претензии! Ну ладно, с полем еще понятно - с португальским климатом иметь хреновую синтетику не очень правильно, но опять же, это для дубля. Но вот "добираться 20-30 минут неудобно" и "готовить самому пришлось" - это уже перебор.
+6
-1
+5
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arles_avignon
Ответ Глебиньо
просвещу не совсем умного.В Португалии практически везде дома без отопления
А столовые там есть, как португальцы вообще питаются?
+6
-2
+4
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Кирилл Куминский
Но благого выжил, не замерз. Тяжело, конечно, детям лимита самим готовить и добираться так долго до стадиона, но благо все обошлось, и можно дальше зарабатывать миллионы, сидя на лавке в Крыльях
+2
0
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Глебиньо
просвещу не совсем умного.В Португалии практически везде дома без отопления
в Испании также
+2
0
+2
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Глебиньо
Ответ arles_avignon
А столовые там есть, как португальцы вообще питаются?
Ты на приколе?Там каждое второе помещение-ресторан или кафе.Котлетку с пюрешечкой конечно не закажешь,но выбор богат,рекомендую попробовать "бакаляу ображ"-вообще пушечка
+2
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Alex1104
В Португалии укладывать синтетику?
Странно, по меньшей мере
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