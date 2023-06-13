Вратарь «Крыльев» Овсянников о Португалии: «Отопление плохое, не было батарей, готовили сами. Ожидал большего, но знал, что «Лейрия» не из премьер-лиги»

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал о жизни в Португалии в период аренды.

Овсянников выступал за португальскую «Лейрию» в сезоне-2017/18.

– Как поступило предложение?

– В этот момент у меня появился агент. Сначала поступило предложение Егору Голенкову, затем мне. Глаза загорелись – Португалия, Европа! Мы сразу согласились и поехали.

– Голенков в интервью коллегам жаловался на ужасные бытовые условия.

– Думали, что будем тренироваться с основной командой, но начали работать с дублем, было ужасное поле – синтетика плохого качества, Егору вроде даже делали операцию на колене. Добираться долго – минут 20-30 от дома. Позже потихоньку перешли к тренировкам с основой, у них было натуральное поле.

В квартире плохое отопление, стояли электрические обогреватели, не было батарей, постоянная влажность, особенно зимой. Готовили себе сами, это тоже доставляло дискомфорт. Я вообще никогда не готовил, в Самаре столовая – все готово, а там пришлось учиться.

Ожидания были немного выше, но я знал, что команда не из премьер‑лиги. Понимал, что еду показывать себя и двигаться дальше, – сказал вратарь «Крыльев Советов».