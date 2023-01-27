Голенков о Португалии: «Поле у «Лейрии» было искусственное, ужасного качества – в России на таких в ЛФЛ играют»

Теги Ростов Лейрия премьер-лига Россия любительский футбол стадионы Егор Голенков Богдан Овсянников Чемпионат.com Футбол

Форвард «Ростова» Егор Голенков сравнил поля в России и Португалии.

Голенков отыграл сезон-2017/18 в «Лейрии».

«После базы «Крыльев» привык к немного другим условиям – там просто нужно было тренироваться. В «Лейрии» поле находилось в пяти километрах от дома. Оно было искусственное, ужасного качества – в России на таких в ЛФЛ играют.

Поначалу я пробегал каждый день это расстояние, потом купил себе велосипед. А спустя время из-за искусственного покрытия начались травмы.

Я был в дубле вместе с Богданом Овсянниковым. Нам, естественно, пообещали, что мы будем в основной команде, но по факту – нет. У основы-то был хороший стадиончик, они играли в третьей лиге, а мы бегали на искусственном поле.

Наверное, главный позитивный момент – выучил португальский язык. Как-то поймал себя на мысли, что португальский знаю лучше английского. Но сейчас уже будет трудно на нем говорить, не смогу, как на английском», – рассказал футболист.

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12 комментариев

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Андрей Кононов
Ответ Жора где ты был?
Нападающий: 17 игр 0 голов 🙃🙃🙃
он вообще-то на замену в ЧР за 5 минут до конца выходит.В Кубке в основе и 5 мячей за шесть игр.
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dmitriy
А он точно форвард????……
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stas82
Это не мешает в Португалии растить супер-таланты
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Чукотский политпроект
Во дурак, там же ЕВРОПА, как там поле может быть хуже наших? Там и воздух лучше нашего авторитарного
+6
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Жора где ты был?
Вот это защитников повыскакивало)
Ребя у него за все время в премьер лиге за Ростов и Крылья: 27 игр, 0 голов
Вы серьезно?)
+3
-4
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Илнур Кара
Ответ Winterburn
Бедный Криштиану Роналду... И как у него в этой богом забытой Португалии на таких ужасных полях получилось стать таким выдающимся нападающим?! Вон даже у самого Егора Голенкова не получилось. Испортило португальское поле парню карьеру - придется теперь видимо в ЛФЛ играть.
А он что в лейрии играл?
+8
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Илнур Кара
Ответ Жора где ты был?
Нападающий: 17 игр 0 голов 🙃🙃🙃
6 игр 5голов
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Жора где ты был?
Нападающий: 17 игр 0 голов 🙃🙃🙃
167 минут - 0 голов.
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Winterburn
Бедный Криштиану Роналду... И как у него в этой богом забытой Португалии на таких ужасных полях получилось стать таким выдающимся нападающим?! Вон даже у самого Егора Голенкова не получилось. Испортило португальское поле парню карьеру - придется теперь видимо в ЛФЛ играть.
+2
-8
-6
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Ростовский
Ответ Жора где ты был?
Нападающий: 17 игр 0 голов 🙃🙃🙃
Он в основном на Кубок играет и там лучший бомбардир команды
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proiski_vragov
новая книга рабинера: голенков: бабушка-инвалид
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Жора где ты был?
Нападающий: 17 игр 0 голов
🙃🙃🙃
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