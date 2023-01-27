Голенков о Португалии: «Поле у «Лейрии» было искусственное, ужасного качества – в России на таких в ЛФЛ играют»

Форвард « » сравнил поля в России и Португалии.

Голенков отыграл сезон-2017/18 в «Лейрии».

«После базы «Крыльев» привык к немного другим условиям – там просто нужно было тренироваться. В «Лейрии» поле находилось в пяти километрах от дома. Оно было искусственное, ужасного качества – в России на таких в ЛФЛ играют.

Поначалу я пробегал каждый день это расстояние, потом купил себе велосипед. А спустя время из-за искусственного покрытия начались травмы.

Я был в дубле вместе с . Нам, естественно, пообещали, что мы будем в основной команде, но по факту – нет. У основы-то был хороший стадиончик, они играли в третьей лиге, а мы бегали на искусственном поле.

Наверное, главный позитивный момент – выучил португальский язык. Как-то поймал себя на мысли, что португальский знаю лучше английского. Но сейчас уже будет трудно на нем говорить, не смогу, как на английском», – рассказал футболист.

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