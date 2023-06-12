«Брентфорд» за 22 млн фунтов выкупил Шаде, арендованного у «Фрайбурга». Сумма трансфера стала рекордной для клуба

«Брентфорд» выкупил Кевина Шаде у «Фрайбурга».

21-летний вингер, перешедший в «Брентфорд» зимой на правах аренды до конца сезона, подписал полноценный контракт до 2028 года.

Как сообщает «Брентфорд» на своем официальном сайте, сумма выкупа Шаде стала рекордной для клуба, однако точные цифры не сообщаются. По информации The Athletic, сумма выкупа составила 22 миллиона фунтов.

провел за « » 18 матчей в , отдав одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.