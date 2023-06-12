«Брентфорд» за 22 млн фунтов выкупил Шаде, арендованного у «Фрайбурга». Сумма трансфера стала рекордной для клуба

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Фрайбург Брентфорд деньги Кевин Шаде Футбол

«Брентфорд» выкупил Кевина Шаде у «Фрайбурга».

21-летний вингер, перешедший в «Брентфорд» зимой на правах аренды до конца сезона, подписал полноценный контракт до 2028 года.

Как сообщает «Брентфорд» на своем официальном сайте, сумма выкупа Шаде стала рекордной для клуба, однако точные цифры не сообщаются. По информации The Athletic, сумма выкупа составила 22 миллиона фунтов.

Шаде провел за «Брентфорд» 18 матчей в АПЛ, отдав одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

3 комментария

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Валдис Пельш
Ответ За Валенсию с 1999
Редкий бездарь с ужасной статистикой
и у Валенсии она не лучше
+2
-2
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