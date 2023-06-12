«Арсенал» интересуется защитником «Лестера» Кастанем. Клубы ведут переговоры о трансфере

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Лестер чемпионшип Тимоти Кастань Футбол

«Арсенал» может подписать защитника «Лестера» Тимоти Кастаня.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, лондонский клуб начал переговоры с «Лестером» о трансфере. Кастань считается одной из главный целей «Арсенала» на позицию правого защитника наряду с защитником «Вальядолида» Иваном Фреснедой.

В прошедшем сезоне Кастань провел за «Лестер» 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.

3 комментария

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Liquidozz
Сейчас разберут бедный Лестер.
Тилеманс, Мэдиссон, Кастань, Дака, Барнс наверное уйдут. Один Варди останется.
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Cob_b
тилеманса нафиг оказался не нужным, но бельгийцы в команде нужны, и кастань выбор хороший
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TravenS
У Лестера нежелательно покупать защитников) кто-то вон Магуайра и Фофана купил и мучается теперь 😂
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