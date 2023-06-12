«Арсенал» интересуется защитником «Лестера» Кастанем. Клубы ведут переговоры о трансфере

«Арсенал» может подписать защитника «Лестера» Тимоти Кастаня.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, лондонский клуб начал переговоры с «Лестером» о трансфере. Кастань считается одной из главный целей «Арсенала» на позицию правого защитника наряду с защитником «Вальядолида» Иваном Фреснедой.

В прошедшем сезоне Кастань провел за «Лестер» 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.