«Арсенал» интересуется защитником «Лестера» Кастанем. Клубы ведут переговоры о трансфере
«Арсенал» может подписать защитника «Лестера» Тимоти Кастаня.
По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, лондонский клуб начал переговоры с «Лестером» о трансфере. Кастань считается одной из главный целей «Арсенала» на позицию правого защитника наряду с защитником «Вальядолида» Иваном Фреснедой.
В прошедшем сезоне Кастань провел за «Лестер» 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.
Тилеманс, Мэдиссон, Кастань, Дака, Барнс наверное уйдут. Один Варди останется.