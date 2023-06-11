Пеп о руководстве «Сити» после победы в ЛЧ: «Они безоговорочно поддерживали меня после поражений. Во многих клубах в таких случаях увольняют»
Пеп Гвардиола поблагодарил руководство «Ман Сити» за поддержку.
Главный тренер «горожан» высказался после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).
О 14-м трофее с «Ман Сити»
«Возможно, мы построим музей для всех трофеев».
О руководстве клуба
«Они безоговорочно поддерживали меня после поражений в Лиге чемпионов. Во многих клубах в таких случаях увольняют», – сказал Гвардиола.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
И заметил ещё, что они стали матерее после обидного поражения Реалу в прошлом году. Этот матч закалил их