Пеп о руководстве «Сити» после победы в ЛЧ: «Они безоговорочно поддерживали меня после поражений. Во многих клубах в таких случаях увольняют»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поблагодарил руководство «Ман Сити» за поддержку.

Главный тренер «горожан» высказался после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

О 14-м трофее с «Ман Сити»

«Возможно, мы построим музей для всех трофеев».

О руководстве клуба

«Они безоговорочно поддерживали меня после поражений в Лиге чемпионов. Во многих клубах в таких случаях увольняют», – сказал Гвардиола.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

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10 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Что бы ни говорили, но по сути у Сити самое адекватное руководство
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benjamin92
Мне кажется, Сити в ближайшие годы ещё выиграет ЛЧ. С Пепом или без. Упал психологический груз, который давил очень сильно, и появился бесценный опыт победы в финале.
И заметил ещё, что они стали матерее после обидного поражения Реалу в прошлом году. Этот матч закалил их
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Должун здоровый
Особенно я тебя поддерживал, великий доминатор АПЛ!)
+4
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Форман21
Ответ Мирослав Ковальский
Поздравляю Гвардиолу с заслуженой победой. Кстати это его первая честная победа, а не добытая благодаря Штарку, Де Блекере, Буззаки и Эвребе
Жаль, что Зидан не имеет честных побед в ЛЧ, Клатенбург, Кашай, Оливер, Чакыр передают ему привет)
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Va_BanK
Ответ Должун здоровый
Особенно я тебя поддерживал, великий доминатор АПЛ!)
Показалось…
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бек саидов
Ответ Мирослав Ковальский
Чакыр это тот кто барселону тащил, когда он в матче удалил капитана Челси после симуляции Санчеса и поставил пенальти потом и тот, который на горбу вытащил аргентину в плей-офф? Или Кашай который разрешил ФК Негрейро играть в волейбол в своей штрафной и не поставил в том матче 3 пенальти в ее ворота? Ты про них? Кстати, как там Айтекин после завершенни карьеры, барселона уже установила ему памятник на Спотифай арене?
Кашшай и Чакыр , бесспорные легенды реала. Оливер , Клатенбург Рокки... эхх какие времена.. можно из оффсайда забить, если надо , без проблем могут удалить ключевого игрока соперника, и из воздуха нарисуют пенальти... волшебные люди..
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