Пеп о руководстве «Сити» после победы в ЛЧ: «Они безоговорочно поддерживали меня после поражений. Во многих клубах в таких случаях увольняют»

Пеп Гвардиола поблагодарил руководство «Ман Сити» за поддержку.

Главный тренер «горожан» высказался после победы в финале чемпионов над «Интером» (1:0).

О 14-м трофее с « »

«Возможно, мы построим музей для всех трофеев».

О руководстве клуба

«Они безоговорочно поддерживали меня после поражений в Лиге чемпионов. Во многих клубах в таких случаях увольняют», – сказал .

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов